Vrijgevochten striptekenares zoekt een leuke baan en de grote liefde

In haar vrije tijd tekent eind-twintiger Sophie wat af in haar schetsboekje, geen wonder dat ze haar baantje in een restaurant verruilt voor een plek als pr-medewerker en manusje-van-alles bij een kleine stripuitgeverij. Telkens als Sophie het heeft over strips corrigeert haar baas haar: „Je moet tegenwoordig graphic novels zeggen.” Sowieso wordt haar het werken niet makkelijk gemaakt.

Ook privé zit het niet mee. Er zitten bedwantsen in haar matras en met de liefde wil het niet vlotten. Dat wordt door stripauteur en debuterend regisseur Nine Antico (1981) geïllustreerd door steeds Daniel Johnstons ironische lied ‘True Love Will Find You in the End’ op te starten als Sophie weer eens een potentiële minnaar ontmoet. Muziek speelt sowieso een grote rol in het toepasselijk getitelde Playlist.

Het is een speelse film, gefilmd in zwart-wit en met een komische, quasi-filosofische voice-over. De zoektocht van Sophie naar een leuke baan en bevredigende relatie gaat gepaard met veel humor – humor die soms ook Sophies angsten en melancholie maskeert. Zij heeft gesprekken met haar beste vriendin en haar huisgenote over allerlei aspecten van het vrouwelijk lichaam en seksualiteit: menstruatie, de G-plek en (ongewenste) zwangerschap.

In een pijnlijke scène wordt Sophie afgewezen voor een kunstopleiding, omdat ze (formeel) te oud zou zijn. Een opleiding die ze bovendien alleen maar wil volgen omdat een man zei dat dit goed voor haar grafische werk zou zijn. Gelukkig ontworstelt de vrijgevochten Sophie zich aan dit soort betutteling naarmate het soms wat kabbelende Playlist vordert.

Komedie Playlist Regie: Nine Antico. Met: Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti. In: 10 bioscopen ●●●●●