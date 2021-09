Verstappen krijgt er concurrent bij: talent Russell tekent bij Mercedes

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar de Britse coureur George Russell zit vanaf 2022 eindelijk in één van de meest felbegeerde auto’s in het Formule 1-veld. De 23-jarige Brit heeft een contract getekend bij Mercedes, liet het team dinsdag weten. Russell wordt de nieuwe teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en waarschijnlijk een belangrijke concurrent voor Max Verstappen.

Russell geldt al jaren als een van de grootste talenten in de Formule 1. Sinds zijn debuut in 2019 reed hij echter in de langzame auto’s van Williams, waardoor hij niet veel aansprekende resultaten kon behalen. Anderhalve week geleden, bij de Grand Prix van België, kwam daar pas verandering in. In de verregende kwalificatie zette hij de tweede tijd neer, net achter Verstappen. Toen de race een dag later al na twee ronden werd stilgelegd vanwege de hoosbuien boven het circuit, hield Russell zijn tweede plek. Het was zijn eerste podiumfinish.

Valtteri Bottas, sinds 2017 de teamgenoot van Hamilton, vertrekt na vijf seizoenen bij het Duitse team. Maandag werd al bekend dat hij vanaf volgend seizoen voor het Alfa Romeo-team uitkomt. Bottas werd bij Mercedes totaal overklast door Hamilton, die in hun bijna honderd races als collega’s ruim vier keer zoveel grands prix won (46 tegenover 9).

Lees ook dit profiel: George Russell, kandidaat voor de toekomst bij Mercedes

‘Steile leercurve’

Bij Mercedes heeft Russell volgens het team een contract voor de „lange termijn” getekend. Voor hoeveel seizoenen maakt de renstal niet bekend. „Ik ben enorm enthousiast. Het is een geweldige kans, die ik met beide handen wil aangrijpen”, aldus Russell. „Maar ik maak me geen illusies als het gaat om de uitdaging die me wacht. Het wordt een steile leercurve.” Hij zegt zich erop te verheugen om samen te werken met Hamilton, die hij „de beste coureur aller tijden” noemt. „Ik keek al naar hem op toen ik nog in de karts reed.”

Helemaal nieuw is Mercedes niet voor Russell, die in 2018 kampioen werd in de talentenklasse Formule 2. Toen Hamilton eind vorig jaar positief testte op corona, viel Russell voor hem in bij de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. Hij reed lange tijd op kop en leek te gaan winnen, maar door pech finishte hij uiteindelijk slechts als negende. Hij zei toen al dat hij Mercedes „hopelijk wat hoofdbrekens had bezorgd voor in de toekomst”.

Het stoeltje dat Russell achterlaat bij Williams, zal mogelijk ingevuld worden door de Nederlander Nyck de Vries. Hij lijkt, samen met voormalig Red Bull-rijder Alexander Albon, de voornaamste kandidaat voor de positie bij de Britse renstal. Beide coureurs worden overigens ook in verband gebracht met een plek als tweede rijder naast Bottas bij Alfa Romeo. De Vries volgde in 2019 Russell op als kampioen in de Formule 2 en veroverde onlangs de wereldtitel in de elektrische raceklasse Formule E.