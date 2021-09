Uitgeefteam van Lebowski houdt ermee op

Nog geen jaar na het vertrek van Oscar van Gelderen, de oprichter en uitgever van Lebowski, verlaat nu ook het nieuwe deel van het team de uitgeverij. Het gaat daarbij niet alleen om Daphne de Heer die afgelopen december als de nieuwe uitgever begon, maar ook om de twee redacteuren en de assistent uitgever. Vier van de vijf medewerkers stappen per 1 oktober op. Lebowski, dat van de zeven uitgeverijen die onder het uitgeefconcern Overamstel vallen altijd het meest gezichtsbepalend was en ook de succesvolste, heeft nog geen nieuwe uitgever gevonden. In principe blijft de uitgeverij bestaan.

Lebowski-auteurs zijn vanmiddag op de hoogte gesteld en hoorden dat er geen conflict aan ten grondslag ligt. Het is meer dat niemand de kar lijkt te willen trekken. De Heer keert terug naar haar oude bestaan, het uitgeversvak beviel niet echt. Ze gaat weer als freelancer aan de slag in het begeleiden van auteurs, en zal in die hoedanigheid ook voor Overamstel werken. Ook de andere drie gaan hun heil elders zoeken.

Opvallende veranderingen bij Lebowski, dat in 2007 werd opgericht, begonnen in januari 2020 toen er een conflict rondom de true crime boeken van Astrid Holleeder ontstond. Ze haalde haar bestsellers daar weg en de uitgeverij stopte van de een op de andere dag met het uitgeven van true crime. Datzelfde jaar stapte uitgever Oscar van Gelderen in november abrupt op. Na hem ging adjunct-uitgever Jasper Henderson aan de slag bij uitgeverij Thomas Rap en vertrok redacteur Roel van Diepen eveneens naar Rap. Inmiddels is Van Gelderen een managementbureau begonnen voor schrijvers en kunstenaars.

Afgelopen jaar had Lebowski succes met de boeken van onder anderen Susan Smit, Roxane van Iperen en Simone Atangana Bekono. Maar hoe de koers er in de toekomst zal komen uit te zien is onduidelijk. Bekono heeft inmiddels al de overstap gemaakt naar uitgeverij De Arbeiderspers. Hetzelfde geldt voor de auteurs Jessica van Geel en Anne Eekhout. Ook van Arnon Grunberg en Dave Eggers verschijnen geen titels meer bij Lebowski. Van Iperen zit met de deze week verschenen titel Brieven aan ’t Hooge Nest, nog vast aan Lebowski, maar is inmiddels aangesloten bij het management van Van Gelderen. Dat geldt voor meer auteurs, zoals Erik Jan Harmens, Johan Fretz en Martijn Simons.