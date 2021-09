Tweede Kamer in debat over vastgelopen formatie

Eerdmans van JA21 vraagt Rutte of hij vindt dat hij „recht doet aan de verkiezingsuitslag”. Moet de VVD-leider niet met rechtse partijen gaan praten in plaats van met linkse? De VVD-leider meldt dat hij samenwerking zoekt, ook in de Eerste Kamer, maar dat hij de PVV en Forum voor Democratie nog steeds uitsluit.

BIJ1-leider Simons vindt het onbegrijpelijk dat Rutte tot nu toe zo weinig heeft gezegd. „Het is lastig debatteren met iemand die de hele tijd zegt: daar ga ik niet over.” Rutte zegt geïrriteerd dat hij over zijn „eigen antwoorden” gaat. Hij herhaalt dat hij niet op de aantijgen van Kaag wil ingaan en meldt dat hij „ook geen zin heeft in een minderheidscoalitie”.

Rutte houdt zich weer op de vlakte, zoals eigenlijk al de hele tijd in het debat. Hij heeft het over „een optelsom” die hij gemaakt heeft en dat een coalitie met twee linkse partijen (PvdA, GroenLinks) op basis daarvan niet mogelijk is. „In mijn optiek doorbreek je een impasse niet door een optelsom te maken”, zegt Dassen. „Je doorbreekt een impasse door als leider te laten zien waar je naartoe wilt. En het is mij duidelijk dat de heer Rutte dat weigert.”

Ook op inhoud waren er „grote verschillen”, zegt de VVD-leider die hiervoor verwijst naar het eindrapport van informateur Hamer. Dassen wijst hem erop dat de eindconclusie van Hamer nu juist was: „Over inhoud is het heel weinig gegaan.” Volgens Dassen is er enorm draagvlak in Nederland om de grote uitdagingen zoals de klimaatcrisis aan te pakken.

Volt-leider Dassen wil weten waarom de formatie nou precies geklapt is. Wat is ,,het ergste” wat Rutte kan overkomen door in een kabinet te stappen met PvdA en GroenLinks? Rutte antwoordt dat zijn positie steeds „consistent” geweest. Volgens hem zou een vijfkoppige coalitie (VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks) problemen hebben opgeleverd voor „de stabiliteit van een kabinet”.

Denk-leider Azarkan zegt dat „we grote vraagstukken hebben in dit land”. Hij wil weten of Rutte zich niet „schaamt voor zijn rol” en wil weten wat Rutte dan nu anders gaat doen om tot een doorbraak te komen. Rutte doet „een beroep” op andere partijen om alsnog tot een kabinet te komen en heeft het over gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Azarkan wijst hem erop dat het de VVD zelf was die niet met in zee wilde met GroenLinks en de PvdA, ook als stelden die zich constructief op tijdens de gesprekken in de afgelopen weken.

SP-leider Marijnissen wil weten wat Rutte zelf nou vindt van hoe het met de formatie gegaan is in de afgelopen periode. Rutte noemt het „een slechte situatie” omdat het niet gelukt is een nieuw kabinet te formeren. „Dat reken ik mezelf ook aan.” Hij zegt er „vertrouwen” in te hebben dat de formatie in de volgende fase alsnog kan slagen. „Ik kan de heer Rutte nergens toe dwingen”, zegt Marijnissen. „Maar ik vind dit veel te gemakkelijk.”

Wilders verwijst naar de harde woorden die Kaag maandag impliciet over Rutte heeft gesproken in haar HJ Schoolezing. Volgens Wilders heeft Rutte „zes messen in de rug” gekregen van de D66-leider, door hem - volgens Wilders - een „politieke ritselaar” en „onbetrouwbaar” en „onmenselijk” te noemen. „Daar kunt u toch niet mee verder? Dat wordt toch nooit meer tussen jullie, na de ene belediging naar de andere.”

De vraag is of de motie van de VVD, die oproept VVD-prominent Johan Remkes tot de nieuwe informateur te maken, voldoende steun krijgt van de overige partijen in de Kamer.

Komt het nog goed tussen de VVD en D66?

Blijft de kabinetsformatie vastzitten in een totale patstelling of komt er weer beweging? Dat is de vraag voorafgaand aan een Kamerdebat over de impasse in de formatie deze dinsdag. Informateur Mariëtte Hamer zei vorige week donderdag „heel bezorgd” dat ze na maanden van gesprekken had moeten concluderen dat het op dit moment niet mogelijk is onderhandelingen over een meederheidscoalitie te beginnen. Hoewel ze op de inhoud geen belemmeringen zag, waren er partijpolitieke blokkades over en weer die een meerderheidskabinet onmogelijk maken. Hamer opperde een minderheidskabinet te onderzoeken, en deed een beroep op partijen om niet boos op elkaar te blijven, want „dan kom je niet tot oplossingen”.

Lees ook: Hamer waarschuwt de partijen: blijf vooral niet boos op elkaar

Het leek er niet op dat veel partijen dat advies de afgelopen dagen ter harte hebben genomen. Het meest opvallend was de nauwelijks verhulde aanval van D66-leider Sigrid Kaag op demissionair premier Mark Rutte (VVD) in de HJ Schoo-lezing maandag. Hoewel VVD en D66 in augustus nog samen een aanzet tot een regeerakkoord hadden geschreven, maakte Kaag Rutte nu verantwoordelijk voor de crisis in de formatie. Kaag zei dat „degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ‘landje’ toch wel is” lessen moesten trekken uit de Toeslagenaffaire en de coronacrisis. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers beet in een blog van zich af en beschuldigde juist GroenLinks en PvdA, die hij „linkse liefjes” noemde, zijn partij buitenspel te hebben gezet.

Hoe het verder moet met de formatie is de grote vraag voor het Kamerdebat, het eerste grote plenaire debat dat in de nieuwe tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer wordt gehouden. Raken de verhoudingen tussen VVD en D66, die als verkiezingswinnaars tot elkaar veroordeeld lijken bij het vormen van een meerderheid- of minderheidskabinet, nóg verder verstoord? Of doemt in het debat alsnog een meerderheid- of minderheidsvariant op die de volgende informateur, VVD-coryfee Johan Remkes, serieus kan onderzoeken? Het debat begint om 16.30 uur.