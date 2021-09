Toezichthouder steunt gedupeerden D-reizen: luchtvaartmaatschappijen moeten geld teruggeven

Reizigers die een los vliegticket hebben gekocht bij D-reizen en na het faillissement van de reisagent nog steeds wachten op restitutie, krijgen hulp van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).

De toezichthouder bereidt sancties voor tegen zes luchtvaartmaatschappijen die weigeren de getroffenen te compenseren. Dat heeft de Inspectie dinsdag bekendgemaakt. In het uiterste geval kan ze een boete (last onder dwangsom) opleggen.

Een woordvoerder van de ILT zegt dat de organisatie ruim vijftig klachten heeft gehad over tickets die zijn gekocht bij D-reizen. De namen van de luchtvaartmaatschappijen die getroffen passagiers weigeren te compenseren, noemt de ILT niet. Het betreft zowel tickets voor binnen Europa als voor intercontinentale vluchten.

Bekend is dat klanten van D-reizen in ieder geval nog wachten op geld van KLM. Een woordvoerder van de Consumentenbond zegt dat de organisatie de afgelopen periode minstens 21 klachten heeft gehad over bij D-reizen gekochte KLM-tickets, maar ook over tickets voor andere maatschappijen.

Curatoren

Wanneer passagiers een los ticket boeken via een (online) reisbemiddelaar moeten ze die kunnen omboeken of geld terugvragen via de betrokken luchtvaartmaatschappij. De ILT zegt dat maatschappijen daarbij passagiers ten onrechte verwijzen naar de reisagenten.

In het geval van D-reizen zeggen sommige maatschappijen, volgens een woordvoerder van de ILT, dat zij al geld hebben teruggestort naar D-reizen. Wat daarmee is gebeurd, is onduidelijk. De maatschappijen vinden dat gedupeerden zich dan maar moeten melden bij de curatoren van het failliete reisbedrijf.

Wie zijn geld terug wil, moet dat binnen zeven dagen op zijn rekening krijgen, maar die termijn wordt volgens de ILT vrijwel nooit gehaald als geboekt is bij een tussenpersoon.

In juni stelde de Europese Rekenkamer dat luchtvaartmaatschappijen en overheden passagiers bij de pandemie in de kou hebben laten staan. EU-lidstaten hadden staatssteun aan de luchtvaart moeten verbinden aan compensatie voor passagiers van wie de vlucht geannuleerd werd. Het verstrekken van vouchers was tegen de Europese regels.

Pakketreis

De ILT onderneemt nu actie voor klanten die alleen een ticket kochten bij D-reizen. Gedupeerden die een pakketreis (vlucht plus hotel, transfer en andere diensten) hebben geboekt bij D-reizen, zijn voor zover bekend vrijwel allemaal gecompenseerd. Dat meldt Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Bij lopende reizen heeft de SGR de reissom terugbetaald als D-reizen de organisator van de pakketreis was. Was D-reizen slechts bemiddelaar, dan leverde de achterliggende touroperator de reis of betaalde bij annuleren de reissom terug. Vouchers voor pakketreizen, die zijn uitgegeven vanwege Covid-19-annuleringen in 2020, worden allemaal vergoed door SGR of zijn grotendeels terugbetaald.

