‘The Courier’: simpele ziel moet een nucleaire oorlog voorkomen

The Courier leert ons dat óók gewone mensen het verschil kunnen maken tijdens grote crises op het wereldtoneel. Het is begin jaren zestig en de Koude Oorlog accelereert richting de Cuba-crisis. Als het Russische kopstuk Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) het Westen aanbiedt informatie uit het Kremlin te lekken om een nucleaire oorlog te voorkomen, vragen CIA en MI6 de Britse handelaar Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) zijn activiteiten uit te breiden richting Moskou. Op die manier kan hij alle papieren naar het Westen smokkelen: de Russen zullen immers nooit een spion zien in de hitchcockiaanse everyman.

Regisseur Dominic Cooke maakte van het op waarheid gebaseerde verhaal een conventionele maar geslaagde spionnenthriller waarin alle clichés van het genre de revue passeren: van mini-camera’s waarmee geheime plannen worden gekopieerd tot mannen in lange jassen die lispelen in de schaduw. De filmer weet de spanning en paranoia vooral knap op te voeren tijdens de scènes in Moskou, waar – zo heeft Penkovsky zijn Britse kompaan geleerd – elke voorbijganger een verkapte KGB-informant kan zijn.

Het stoort dat de meeste bijpersonages, zoals de vrouw van Wynne of de Amerikaanse CIA-agente die de operatie begeleidt, volstrekt eendimensionale wezens blijven. Cumberbatch compenseert dit hiaat echter grotendeels met zijn enthousiaste spel. De acteur draagt de film als simpele ziel die opeens een cruciale pion wordt in een machtsspel waarvan de afloop grote gevolgen voor de wereld kan hebben. „Alleen politici haten andere politici”, drukt Penkovsky het zoontje van Wynne tijdens een bezoek aan Londen op het hart. „Het is aan ons gewone mensen om te zorgen voor veranderingen in de wereld.”

Thriller The Courier Regie: Dominic Cooke. Met: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze. In: 62 bioscopen ●●●●●