T-Mobile wil ‘aan kop gaan’ met z’n nieuwe private equity-investeerders

Na vijf jaar duwen en trekken is het gelukt: Deutsche Telekom verkoopt de Nederlandse dochtermaatschappij T-Mobile, voor een bedrag van 5,1 miljard euro. De netwerkprovider krijgt twee private equityinvesteerders als nieuwe eigenaar; Apax en Warburg Pincus.

Warburg Pincus, dat in het verleden onder meer in kabelmaatschappij Ziggo investeerde, deed in 2016 al een poging om T-Mobile over te nemen. Toen liepen de onderhandelingen stuk op de prijs. Nu valt het aankoopbedrag een stuk hoger uit; een verdubbeling bijna. De waardevermeerdering is te danken aan de gedaanteverwisseling die T-Mobile de afgelopen jaren onderging: het netwerk fuseerde in 2019 met de andere prijsvechter, Tele2, en nam vorig jaar een miljoen Simpel-klanten over.

Daardoor werd het netwerk efficiënter gebruikt en groeide de provider uit tot het grootste mobiele netwerk van Nederland (6,9 miljoen klanten), met een jaaromzet van bijna 2 miljard euro.

Met 700.000 klanten met een vaste internetverbinding blijft T-Mobile wel achter op concurrenten als VodafoneZiggo en KPN, die elk miljoenen vaste aansluitingen hebben. Dankzij een samenwerking met een nieuw initiatief, het Open Dutch Fiber netwerk, heeft T-Mobile perspectief om een miljoen extra huishoudens via glasvezel aan te sluiten. Dat maakt de provider minder afhankelijk van de huurlijnen van KPN, die T-Mobile amper marge opleveren. Volgens topman Søren Abildgaard is het hoognodig om netwerktoegang te reguleren; de Nederlandse toezichthouder denkt daar echter anders over.

De Magenta-familie

Op tv-schermen in het Haagse hoofdkantoor van T-Mobile was dinsdagochtend al een geruststellende videoboodschap van Abildgaard te zien. De topman drukte zijn medewerkers op hart dat er „niets verandert in de Magenta-familie” (verwijzend naar de kleur van het T-Mobile-logo). De bestaande merken blijven, de medewerkers blijven en het management blijft. Topman Søren Abildgaard tekende voor vijf jaar bij en steekt zelf ook geld in het nieuwe bedrijf: „Als ik niet had mogen investeren was ik niet gebleven”, zegt Abildgaard. Er is een licentie van tien jaar op de merken T-Mobile en Tele2, de merken Ben en Simpel zijn van T-Mobile zelf.

Voor de private equityinvesteerders is dit een van hun grotere telecomdeals. René Obermann, mededirecteur van Warburg Pincus Europa, was nauw bij de verkoop betrokken. De Duitse investeerder is voormalig topman van Deutsche Telekom en leidde een jaar kabelprovider Ziggo. Volgens Obermann kan T-Mobile groeien als provider in de zakelijke markt en internet of things: „We staan nog maar aan het begin van de draadloze revolutie. In de komende tien jaar zal iedereen overal ter wereld op afstand kunnen meedoen en wordt alles met alles verbonden.”

De nieuwe eigenaren willen het bedrijf „ondersteunen om aan kop te gaan”. Het is de bedoeling het investeringstempo te versnellen, zonder T-Mobile met een al te hoge schuldenlast op te zadelen.

Grootste provider Europa

Voor Deutsche Telekom (omzet 101 miljard euro), levert de verkoop van T-Mobile Nederland 3,8 miljard cash op, de rest gaat naar medeaandeelhouder Tele2 dat nog een belang van 25 procent heeft.

Deutsche Telekom verbetert met de verkoop zijn schuldenpositie en heeft het geld hard nodig om het Duitse netwerk te verbeteren. De grootste provider van Europa haalt het gros van zijn omzet uit de Verenigde Staten, waar T-Mobile US de strijd aangaat met AT&T en Verizon.

Vandaag werd bekend dat de Japanse investeerder Softbank 5 miljard steekt in Deutsche Telekom-aandelen. Dat kapitaal, samen met de verkoop van de Nederlandse tak, geeft Deutsche Telekom voldoende wisselgeld ook om het aandeel in T-Mobile US te vergroten.