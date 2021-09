T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro verkocht

T-Mobile Nederland, met 6,9 miljoen klanten de grootste mobiele provider van Nederland, krijgt een nieuwe eigenaar. Private-equitybedrijven Apax en Warburg Pincus nemen het netwerk over voor 5,1 miljard euro. Dit heeft de eigenaar van T-Mobile, Deutsche Telekom, dinsdagochtend bekendgemaakt.

T-Mobile stond al een tijdje te koop; Deutsche Telekom had eerder gemeld dat het van zijn Nederlandse dochter af wil. Ook het Indiase telecombedrijf Reliance Industries bereidde een bod voor op de Nederlandse provider.

De afgelopen jaren verzamelde T-Mobile, dat ook onder de merknamen Simpel, Tele2 en Ben opereert, meer mobiele gebruikers dan concurrenten VodafoneZiggo en KPN. Dankzij overnames en een fusie met Tele2 groeide het marktaandeel in mobiel naar 42 procent. Afgaande op het persbericht lijken de verschillende merknamen voorlopig gehandhaafd te blijven.

Op de mobiele markt is T-Mobile succesvol als prijsvechter met een netwerk dat in vergelijkende tests hoog scoort. Maar veel klanten willen liever één provider voor zowel hun vaste als mobiele dataverbinding en een eventueel tv-pakket.

Het aantal abonnees met een vaste netwerkverbinding is bij T-Mobile laag; 700.000 klanten. KPN en VodafoneZiggo hebben hun eigen vaste netwerken met elk miljoenen klanten. T-Mobile leunt nog grotendeels op glasvezel- en koperlijnen die het huurt van KPN. In april 2021 kondigde T-Mobile wel samenwerking aan met het Open Dutch Fiber netwerk om het aantal glasvezelaansluitingen uit te breiden met 1 miljoen huishoudens. Het is een antwoord op de versnelde uitbreiding van het glasvezelnet van KPN, die ook deels gefinancierd wordt met extern kapitaal.

Private equity in telecom

Apax en Warburg Pincus investeren al langer in Europese telecomprojecten, onder meer in Ziggo en netwerken in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Samen staken de bedrijven ook geld in Inmarsat, de satellietprovider die onder meer vanuit het Friese Burum opereert.

René Obermann, mededirecteur van Warburg Pincus Europa, is bij de verkoop betrokken. Hij is voormalig topman van Deutsche Telekom en leidde een jaar lang kabelprovider Ziggo. Volgens de nieuwe eigenaren kan het bestaande management van T-Mobile Nederland, waaronder de Deense topman Søren Abildgaard, het bedrijf blijven leiden. „Petje af voor wat zij hebben bereikt”, aldus Obermann in een persbericht. Ook voor klanten lijkt er op korte termijn weinig te veranderen.

Deutsche Telekom krijgt 3,8 miljard euro in contanten, na terugbetaling van leningen en verrekening van het aandeel van Tele2, de Zweedse provider die nog een deel van T-Mobile Nederland bezit.

De overnamedeal moet nog worden goedgekeurd door mededingingsautoriteiten en personeelsvertegenwoordiging.