Stadionverbod en boete voor 13-jarige veldbetreder na foto met Memphis

Toen de 13-jarige Amin de reclameborden overklom, zal hij waarschijnlijk niet hebben gedacht dat zijn actie hem een stadionverbod voor vijf jaar zou opleveren. Toch is die straf zijn deel en is hij de komende jaren niet welkom in de stadions van Nederlandse clubs, zo heeft de KNVB dinsdag laten weten aan zijn ouders. Ook moet hij een boete van 100 euro betalen aan de voetbalbond. De KNVB kan boetes uitdelen aan supporters die zich niet aan de vooraf afgesproken regels houden — zodra ze een kaartje kopen gaan ze akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.

De jongen bleef tijdens de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Montenegro uit het zicht van de stewards en sprintte het veld op richting zijn idool Memphis Depay. De aanvaller poseerde kort en dirigeerde zijn jonge bewonderaar vervolgens terug naar de zijlijn.

Lees ook ons wedstrijdverslag over de interland: Slordig Oranje komt laat op gang tegen Montenegro

Normaal gesproken krijgen veldbestormers een boete van 450 euro, maar de KNVB heeft in dit geval rekening gehouden met de leeftijd van de jongen. Vijftien anderen die na de wedstrijd ook het veld op probeerden te komen, zijn eveneens beboet en krijgen een vijfjarig stadionverbod. De hoogte van hun bekeuring hangt af van hun leeftijd.

De voetbalbond keurt de actie van de 13-jarige supporter niet goed, maar stelt ook dat hij geen kwade intenties had. Depay - op dat moment aanvoerder van Oranje - zag het incident aankomen. „Ik weet dat het niet hoort. Maar als hij er dan is, dan is hij er toch en maak ik een foto”, aldus de aanvaller.

Ziyech

Amin was een dag na de wedstrijd te gast bij Humberto Tan. Daar vertelde hij dat hij was geïnspireerd door de jongeling die twee jaar eerder het veld op rende om met toenmalig Ajacied Hakim Ziyech op de foto te gaan. Bovendien wilde hij met zijn interventie het ongelijk van zijn moeder bewijzen. Na het bekijken van de beelden met Ziyech, zei ze tegen haar zoon dat hij dat „nooit zou durven”.

Gestimuleerd door haar woorden, greep hij kort voor het laatste fluitsignaal zijn kans. Zijn moeder, ook te gast bij Tan, vertelde dat ze nooit had verwacht dat Amin hetzelfde lef had dat de Ziyech-fan etaleerde. Ze noemde het incident een „uit de hand gelopen grap”. „Het is niet goed te praten, maar die jongen heeft de dag van zijn leven. Ik hoop niet dat er gevolgen voor hem zijn.”