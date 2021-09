Schaduwregering Myanmar roept op tot revolte tegen junta

De schaduwregering van Myanmar heeft dinsdag opgeroepen tot een nationale opstand tegen de militaire junta. Waarnemend president van de regering van nationale eenheid Duwa Dashi La riep in een video op Facebook op tot „een revolte in ieder dorp en iedere stad”. Op 1 februari van dit jaar greep het leger de macht in het Aziatische land, het gevolg van oplopende spanningen tussen militairen en de civiele regering van Aung San Suu Kyi na de verkiezingen eind vorig jaar.

Duwa Dashi La beschuldigde de militairen in zijn boodschap van „oorlogsmisdaden” en riep politie, militairen en ambtenaren op zich bij het verzet aan te sluiten. De schaduwregering wordt gevormd door verkozen volksvertegenwoordigers, ondergedoken en in ballingschap, die hun functie niet meer kunnen uitoefenen sinds de militairen de macht overnamen.

De oproep leidde niet direct tot grootschalig verzet, maar enkele studentenorganisaties en gewapende etnische bewegingen toonden zich na de oproep solidair met de schaduwregering. De junta stelde in een reactie dat de schaduwregering erop uit is het land te destabiliseren, zo meldt persbureau Reuters.

Het Myanmarese leger zette op 1 februari de gekozen regering van Aung San Suu Kyi gewelddadig aan de kant. In reactie op de machtsovername vonden grootschalige protesten tegen de junta plaats, die met geweld werden neergeslagen. Meer dan 1000 mensen werden volgens de Assistance Association for Political Prisoners gedood.