Omtzigt sluit terugkeer bij CDA definitief uit in eerste interview sinds ziekteverlof

Pieter Omtzigt keert definitief niet terug bij het CDA. Hij zal de komende tijd ook geen nieuwe politieke partij oprichten, maar bij terugkeer van zijn ziekteverlof aanvankelijk verdergaan als Groep Omtzigt. Dat heeft het Kamerlid gezegd in een dinsdag gepubliceerd interview met regionaal dagblad Tubantia, dat verschijnt in Omtzigts thuisregio Twente.

„Ik heb nog steeds de idealen waarvoor ik gekozen ben”, aldus Omtzigt. „En daarmee kan ik, helaas, niet anders dan alleen verder gaan. Het is niet een keuze die ik makkelijk heb gemaakt, ik heb er lang tegenaan gehikt.” Omtzigt is momenteel met ziekteverlof vanwege een burn-out en gaat 15 september weer aan het werk als lid van de Tweede Kamer. Het is de eerste keer sinds zijn tijdelijke vertrek dat hij publiekelijk van zich laat horen.

Hoewel hij zijn oude partij definitief verlaat, stelt Omtzigt wel met het CDA te willen samenwerken in de Kamer. Ook zegt hij met „inhoudelijke inbreng en voorstellen een bijdrage te leveren aan de richting die we met Nederland omgaan”. Daarvoor wil hij onder meer het land in om lezingen en praatjes te houden. Zo staat onder meer op vrijdag 24 september al een spreekbeurt gepland in Amsterdam.

Uitgelekte notities

Omtzigt kondigde op 12 juni aan te vertrekken uit het CDA, na maanden van onzekerheid over zijn positie binnen de partij. Zo verloor hij de lijsttrekkersverkiezing van partijgenoot en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in juli 2020 en lekte na de verkiezingen in maart via een per ongeluk gemaakte persfoto uit dat er tijdens de formatie was gesproken over een ‘functie elders’ voor Omtzigt.

De druppel voor zijn vertrek was het uitlekken van het 76 pagina’s tellende stuk dat hij schreef voor de commissie-Spies, die de verkiezingsnederlaag en de chaotisch verlopen lijsttrekkersverkiezing onderzocht. In het stuk aan de commissie schreef Omtzigt onder meer dat hij zich al jaren niet gewaardeerd, geïsoleerd en soms „ronduit onveilig” had gevoeld binnen de partij. Omtzigt behaalde landelijk veel populariteit vanwege de manier waarop hij zich vastbeet in de Toeslagenaffaire. Hij onderwierp het kabinet, waarin ook het CDA zetelde, veelvuldig aan Kamervragen en was erg kritisch op de manier waarop gedupeerde ouders werden behandeld. Rutte III trad uiteindelijk af vanwege de Toeslagenaffaire.

Tubantia heeft een oplage van zo’n 135.000 abonnees, hoofdzakelijk in- en omwonenden van de regio Twente. Dat is Omtzigts thuisbasis; hij is populair in de regio en heeft er een grote (politieke) achterban. Het artikel van dinsdag betreft een voorpublicatie; woensdag staat het gehele interview met Omtzigt in de krant te lezen. Tijdens de vorige Kamerverkiezingen behaalde de toen nog CDA’er 340.000 voorkeursstemmen, het hoogste aantal van alle niet-lijsttrekkers.