Moet de overheid weer gaan bepalen hoe laat de trein vertrekt?

Bomvolle treinen, grote klanttevredenheid en goede jaarcijfers. In 2019 leek de toekomst voor de Nederlandse Spoorwegen buitengewoon rooskleurig. Maar met het uitbreken van de coronapandemie is het woon-werkverkeer volledig ingestort. De belangrijkste uitdaging voor het najaar is dan ook: hoe krijgt de NS de forensen weer in de trein?

En dat is niet het enige probleem waar de NS tegenaan lopen. Wat zeggen de ontwikkelingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de liberalisering van het spoorvervoer in Europa? In hoeverre is het spoorvervoer in Nederland eigenlijk écht geliberaliseerd? En gaan we straks weer met z’n allen in de spits in die overvolle trein staan?

