Militaire coupplegers in Guinee beloven een overgangsregering

Een groep militairen pleegde afgelopen weekeinde een staatsgreep in het West-Afrikaanse Guinee. Volgens de leider van de coup, luitenant-kolonel Mamady Doumbouya, wordt er op dit moment gewerkt aan een overgangsregering. Waar de afgezette president Alpha Condé (83) is, en hoe het met zijn gezondheid is gesteld, blijft onduidelijk. De militairen verwijten de regering 'wanbeleid' en hebben de grondwet na de staatsgreep opgeschort.