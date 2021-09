Als organisator van het optreden van de Rolling Stones in het Goffertpark in Nijmegen was aan mij de taak toebedeeld om de burgemeester een backstage tour te geven. Aangekomen in de hospitality-ruimte van de band was daar slechts één bandlid aanwezig: Charlie Watts. We liepen naar hem toe, ik zei: „Charlie, dit is de burgemeester van Nijmegen.” Waarop hij antwoordde: „Hello, mate.” En doorliep – de burgemeester in lichte verbijstering achterlatend.

