Komt het nog goed tussen de VVD en D66?

Blijft de kabinetsformatie vastzitten in een totale patstelling of komt er weer beweging? Dat is de vraag voorafgaand aan een Kamerdebat over de impasse in de formatie deze dinsdag. Informateur Mariëtte Hamer zei vorige week donderdag „heel bezorgd” dat ze na maanden van gesprekken had moeten concluderen dat het op dit moment niet mogelijk is onderhandelingen over een meederheidscoalitie te beginnen. Hoewel ze op de inhoud geen belemmeringen zag, waren er partijpolitieke blokkades over en weer die een meerderheidskabinet onmogelijk maken. Hamer opperde een minderheidskabinet te onderzoeken, en deed een beroep op partijen om niet boos op elkaar te blijven, want „dan kom je niet tot oplossingen”.

Lees ook: Hamer waarschuwt de partijen: blijf vooral niet boos op elkaar

Het leek er niet op dat veel partijen dat advies de afgelopen dagen ter harte hebben genomen. Het meest opvallend was de nauwelijks verhulde aanval van D66-leider Sigrid Kaag op demissionair premier Mark Rutte (VVD) in de HJ Schoo-lezing maandag. Hoewel VVD en D66 in augustus nog samen een aanzet tot een regeerakkoord hadden geschreven, maakte Kaag Rutte nu verantwoordelijk voor de crisis in de formatie. Kaag zei dat „degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ‘landje’ toch wel is” lessen moesten trekken uit de Toeslagenaffaire en de coronacrisis. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers beet in een blog van zich af en beschuldigde juist GroenLinks en PvdA, die hij „linkse liefjes” noemde, zijn partij buitenspel te hebben gezet.

Hoe het verder moet met de formatie is de grote vraag voor het Kamerdebat, het eerste grote plenaire debat dat in de nieuwe tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer wordt gehouden. Raken de verhoudingen tussen VVD en D66, die als verkiezingswinnaars tot elkaar veroordeeld lijken bij het vormen van een meerderheid- of minderheidskabinet, nóg verder verstoord? Of doemt in het debat alsnog een meerderheid- of minderheidsvariant op die de volgende informateur, VVD-coryfee Johan Remkes, serieus kan onderzoeken? Het debat begint om 16.30 uur.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamer in debat over vastgelopen formatie