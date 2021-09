Jongvolwassenen van Hindostaanse afkomst en hun ‘onzichtbare’ gemeenschap

„Ik vraag aan mijn moeder of ik haar mag fotograferen. Een week later sta ik met mijn camera in de woonkamer. Mijn moeder is al een tijdje bezig met zichzelf mooi maken. Een paar keer komt ze naar beneden en vraagt dan elke keer of ze er goed uit ziet, waarna ze daarna weer naar boven vertrekt om toch nog even iets anders aan te doen. Wanneer mijn moeder voor de camera staat, zie ik haar nadenken over haar houding. Al snel gaat het over haar handen. Ze zegt: ‘ik moet even zorgen dat die ongelakte nagels niet op de foto komen’. Ik zie haar haar handen in elkaar vouwen”.