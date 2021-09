Inflatie in augustus vooral door duurdere vakanties 2,4 procent

De inflatie was in augustus 2021 op zijn hoogst sinds het begin van de coronacrisis. De prijzen van goederen en diensten voor huishoudens waren in augustus 2021 gemiddeld 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral vakanties in binnen- en buitenland werden flink duurder.

In augustus 2021 waren pakketreizen - georganiseerde vakanties waarbij een persoon bij één aanbieder voor verschillende onderdelen betaalt (reis, verblijf, excursies) - 16,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de prijzen in augustus 2020 door het coronavirus juist laag waren. Ook de prijzen van vakanties in Nederlandse bungalowparken waren in augustus 2021 hoger dan een jaar eerder: 12 procent, hoger dan ooit.

De inflatie in augustus 2021 is een vol procentpunt hoger ten opzichte van juli, toen de prijzen van pakketreizen en bungalowvakanties nog daalden. Door de besmettingspiek die ontstond na de versoepelingen van 26 juni boekten in de weken daarop minder mensen een vakantie, waardoor de prijzen daalden.