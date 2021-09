Hoofdredacteur van Nieuwsuur Joost Oranje treedt terug

Joost Oranje treedt later dit jaar terug als hoofdredacteur van het tv-programma Nieuwsuur van omroepen NOS en NTR. Dat heeft de NOS dinsdag bekendgemaakt. De 58-jarige journalist begint als coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws, omdat hij „weer dichter bij de journalistieke praktijk” wil staan. Hij blijft op zijn huidige post totdat een opvolger is gevonden.

Oranje is sinds 2012 hoofdredacteur van Nieuwsuur. Onder zijn leiding won het tv-programma diverse prijzen, waaronder dit jaar de Zilveren Nipkowschijf. Tegen de NOS spreekt Oranje van „mooie, maar ook zware jaren” en stelt hij de routine voor te willen zijn. „De onderzoeksjournalistiek heeft mijn hart. Dus deze nieuwe functie is mij op het lijf geschreven.”

De nieuwe functie van Oranje komt voort uit een „alliantie” tussen de NOS en de NTR, die eind vorig jaar werd aangekondigd. De twee taakomroepen willen nauwer met elkaar samenwerken, „met onderzoeksjournalistiek als speerpunt”. Volgens NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff kunnen hierin „extra stappen” gemaakt worden onder coördinatie van Oranje. NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen zegt „sowieso blij” te zijn dat hij aan de omroepen verbonden blijft.

Voor zijn aanstelling bij Nieuwsuur was Oranje drie jaar plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC. In eerdere jaren was hij werkzaam als redacteur voor onder meer NRC en Nova, de voorloper van Nieuwsuur. Zijn werk leverde hem diverse prijzen op, waaronder in 2004 De Loep, een jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek. Ook won Oranje de Prijs voor de Dagbladjournalistiek (2005) en de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek (2009).

