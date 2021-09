Hoe vliegschoolhouder Rudi door 9/11 zijn imperium verloor

Voor de meeste mensen zal de datum 11 september een andere lading hebben gekregen door de aanslagen in New York in 2001. Regisseur Alessio Cuomo was die dag jarig; hij zat aan het gebak toen hij voor drie uur ‘s middags op televisie zag dat twee vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden: „Het is heel vreemd als je verjaardag opeens onlosmakelijk verbonden is met een gebeurtenis die de wereld heeft veranderd.”

De regisseur kwam in 2015 voor het eerst in contact met Rudi Dekkers terwijl hij in Florida een film aan het draaien was. „Meerdere mensen vertelden mij over zijn bestaan omdat we allebei uit Nederland kwamen”, legt Cuomo uit. Dekkers belandde na de aanslagen in een mediastorm toen duidelijk werd dat kapers Mohamed Atta en Marwan al-Shehhi van hem vlieglessen hadden gehad. Hij bleef altijd volhouden dat hij geen idee had wat het tweetal van plan was geweest. „Zijn verhaal intrigeerde mij meteen. Wat doet het met een mens als je opeens medeverantwoordelijk wordt gehouden voor bijna drieduizend doden? En hoe ging het nu, veertien jaar later, met hem?”

Nachtmerries

De oud-vliegschoolhouder bleek vast te zitten in de Amerikaanse gevangenis, wegens drugssmokkel. De regisseur legde contact met hem: twee jaar lang correspondeerden de mannen met elkaar. Dekkers vertelde openhartig wat voor bizarre bochten zijn leven had genomen na 9/11 en bij Cuomo groeide de overtuiging dat hij een documentaire over de man wilde maken. „Het heeft enorme sporen bij hem nagelaten, hij had maandenlang last van nachtmerries. Maar ook zakelijk had alle aandacht grote gevolgen: het aantal leerlingen liep snel terug en zijn zaak ging failliet. Daarom zag Rudi zich naar eigen zeggen gedwongen om schimmige pakketjes voor dubieuze personen te gaan bezorgen.”

Dekkers ging vrijwel meteen akkoord met de documentaireplannen. Nadat hij in 2017 voorlopig vrij kwam, spraken de mannen elkaar een aantal keer live in Nederland en later op de Domicaanse Republiek waar de zakenman nu woont. Andere opnamen maakte Cuomo onder meer in Detroit, Houston en Tampa.

De regisseur legde daarnaast contact met onder meer de FBI, om hun kant van het verhaal te horen, en RTL-journalist Max Westerman die in de serie vertelt hoe hij de ontwikkelingen in de periode na 9/11 heeft ervaren. „Ik denk oprecht dat Rudi veel pech heeft gehad, hij is geen bad guy”, stelt Cuomo met klem. „Maar ik vroeg me wel steeds vaker af of ik dezelfde keuzes zou hebben gemaakt. Je hoeft natuurlijk niet perse te besluiten om drugs te gaan vervoeren; je kan ook gaan werken als taxichauffeur. Niet al zijn pech in de afgelopen twee decennia is rechtstreeks terug te voeren op 11 september.”

Amerikaanse droom

De documentaire Rudi - Achtervolgd door 9/11 oogt als een Amerikaanse true crime-story, inclusief flitsende montage en soms geforceerde cliffhangers. De regisseur lacht: „Je kan zo’n verhaal natuurlijk op verschillende manieren in beeld brengen. Maar ik ben niet iemand die Zembla-achtige reportages maakt. Ik hou enorm van het true crime-genre waar Amerikanen patent op lijken te hebben. Bovendien past deze stijl ook heel goed bij Rudi zelf: hij is bigger-than-life, een man die de Amerikaanse droom nastreefde en genadeloos onderuit ging.”

De regisseur merkte dat het soms lastig was zijn afstand te bewaren tot het onderwerp van zijn documentaire. „Rudi is iemand die heel hard heeft gewerkt om zijn eigen imperium op te bouwen. Hij had een jeugd die je niemand gunt, vol geweld en alcoholisme. Toen leerde hij al dat je om te overleven soms de regels naar je hand moet zetten.”

Cuomo heeft, een jaar na het afronden van de film, nog steeds contact met zijn hoofdpersonage. „Hij vertrouwt mij nu en belt mij vaak, soms gewoon om zijn mening ergens over te geven. Ik ben vooral blij dat Rudi nu, na alles wat hij heeft meegemaakt, in elk geval een gelukkig bestaan leidt.”

Rudi – Achtervolgd door 9/11 is nu te zien op Videoland.