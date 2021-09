Historische zegetocht Van de Zandschulp op US Open eindigt in kwartfinales

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de halve finale van de US Open te bereiken. De grote verrassing van het grandslamtoernooi in New York verloor dinsdag in vier sets de kwartfinale van de Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld. De Rus moest één set laten aan de Nederlander: 6-3, 6-0, 4-6, 7-5.

In de eerste set werkte de 25-jarige Van de Zandschulp na een vroege break tegen nog drie setpoints weg, maar kon hij niet voorkomen dat Medvedev won met 6-3. De tweede set verloor hij vervolgens kansloos. Medvedev behield zijn servicegames en brak Van de Zandschulp driemaal: 6-0.

Eerste setverlies Medvedev

De Nederlander toonde zich nog niet verslagen. Nadat hij in de eerste game van de derde set nog een breakpoint onbenut liet, sloeg hij in de derde servicegame van Medvedev toe. Op 5-4 benutte Van de Zandschulp ook het setpoint, waarmee hij de stand terugbracht naar 2-1 in het voordeel van Medvedev. Het was het eerste setverlies van de Rus van deze US Open.

De vierde set ging lang gelijk op. Bij een 5-4 stand overleefde Van de Zandschulp een matchpoint, maar op 6-5 besliste Medvedev alsnog de wedstrijd. In de halve finale neemt de Rus het vrijdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Comeback King

De 25-jarige Van de Zandschulp plaatste zich via de kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de US Open. Daar versloeg hij achtereenvolgens de Spanjaard Carlos Taberner, de Noor Casper Ruud (nummer elf op de wereldranglijst)en de Argentijnen Facundo Bagnis en Diego Schwartzmann (nummer veertien op de wereldranglijst). In de eerste drie wedstrijden van de grandslam verloor hij telkens de eerste set, om zich vervolgens terug te knokken. Het leverde hem de bijnaam ‘Comeback King’ op.

Met het bereiken van de kwartfinales schreef Van de Zandschulp al geschiedenis. De laatste keer dat een Nederlandse man zo ver kwam in een grandslamtoernooi was in 2004, toen Sjeng Schalken de laatste acht van Wimbledon haalde. Door zijn zegereeks klimt Van de Zandschulp van plek 117 naar een plaats in de top-100 op de wereldranglijst.