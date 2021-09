Genomineerden Rabo Photographic Portrait Prize bekendgemaakt

Dit jaar wordt voor de elfde keer de Rabo Photographic Portrait Prize uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. Genomineerden zijn Jouk Oosterhof, Frank Ruiter, Martijn van de Griendt, Philippe Vogelenzang en Zahra Reijs. De winnaar ontvangt 10.000 euro, het winnende portret wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. Ook is er dit jaar weer een prijs (2.500 euro) voor aanstormend portretfotografietalent. Op de shortlist staan Farren van Wijk, Lara Verheijden en Bram Engelaar. De winnaars worden op 15 september bekendgemaakt, vanaf 16 september zijn de winnende portretten te zien in de Portrait Gallery Studio op het Marineterrein in Amsterdam.