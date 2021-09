Gouden Kalf voor filmmaker Mijke de Jong

Het oeuvre van filmmaker Mijke de Jong wordt dit jaar beloond met het Gouden Kalf voor de Filmcultuur. Dat heeft het Nederlands Film Festival (NFF) maandag bekendgemaakt. De Jong debuteerde in 1989 als filmmaker en is onder meer bekend van de films Bluebird (2005), Tussenstand (2007) en Layla M (2016). Ze krijgt de prijs tijdens het slotgala van het NFF, waarbij ook de andere Gouden Kalveren worden toebedeeld.

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur gaat naar een persoon of instantie die zich „op uitzonderlijke wijze” heeft ingezet voor de filmcultuur. Volgens de jury heeft De Jong dat gedaan met „een oeuvre dat niemand onberoerd laat.” Voor de 61-jarige filmmaker „is het een plicht om het publiek de ogen te openen voor de vele misstanden om ons heen”, zo valt te lezen in het juryrapport. „Zij daalt met haar films af in de barsten en scheuren die onze welvarende samenleving vertoont.” De prijs wordt niet elk jaar toebedeeld; enkel als „het festivalbestuur daar aanleiding toe ziet”.

„Halleluja, wat een eer!”, stelt De Jong in een reactie. „Dat ik samen met al die talenten om mij heen films kan blijven maken, die de blik van de kijker een klein beetje kantelt en zachter maakt. Wat heb ik toch een prachtig vak.” Daarnaast wil De Jong benadrukken hoezeer ze de cultuur mist. „De volle bioscoopzalen met hoes­tende mensen, de festi­vals, de obscure vertoningen en de gepas­sioneerde gesprekken. De donkere zaal en de betovering. Moge dit alsje­blieft nooit verdwi­jnen.”

Het werk van De Jong is vaker met Gouden Kalveren beloond. Met de film Tussenstand kreeg ze de prijs voor Beste Regie en Joy (2010) leverde een Gouden Kalf voor Beste Film op. Daarnaast won ze allerlei andere prijzen, zoals een Kristallen Beer op het Filmfestival van Berlijn voor Beste Film met Bluebird. Er komt ook nieuw werk aan: in 2021 komt De Jong met haar twaalfde lange speelfilm All Along the Way.