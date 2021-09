‘Enfant Terrible’: Fassbinder in een grote witte onderbroek

Acteurs die aankomen voor een rol, pronken trots met hun nieuwe bierbuik. Ook Oliver Masucci bolt als ‘enfant terrible’ Rainer Werner Fassbinder graag zijn rug om dat buikje tussen broekrand en overhemd te laten puilen. Niet iets wat dikke mannen werkelijk doen, al sluit je dat bij Fassbinder ook weer niet uit. Deze dionysische rasprovocateur zwolg in lelijkheid en confrontatie.

In Enfant Terrible volgen we Fassbinder van opkomst tot voortijdige dood als 36-jarige in 1982. Cocaïne wordt de workaholic en feestneus fataal, maar bij zijn dood is hij met 40 speelfilms, 24 toneelstukken en twee tv-series bij uitstek de chroniqueur van een groezelig West-Duitsland dat de spoken van zijn verleden ontkent.

Over dat levendige, impulsieve oeuvre word je door Enfant Terrible niet veel wijzer, want de film beperkt zich tot het fenomeen. Aan werken lijkt deze bohémien zelden toe te komen, met leren jas en soepsnor schuimt hij vooral kroegen, dark rooms en slaapkamers af – heel soms ook een filmset. De film oogt als sjabby toneel, in de geest van Fassinder dus, die zijn entourage koeioneert en minnaars verslijt. Dat laatste op te brave wijze; zelden zag ik zoveel mannen onwennig knuffelen in grote witte onderboeken.

Toch verdient Oliver Masuccci een pluim omdat je iets gaat voelen voor dit gevoelige monster. Een vulkaan die labiele en onzekere motjes naar zijn vlam lokt en over alles heen dendert, ook over zijn eigen twijfel. Toch redt de prima cast deze film niet. Het ontbreekt Enfant Terrible domweg aan memorabele wendingen, energie, structuur en ontwikkeling – of het moet van kwaad tot erger zijn. Een vormloze reis naar het eind van de nacht.

Biopic Enfant Terrible Regie: Oskar Roehler. Met: Oliver Masucci, Katja Riemann, Hary Prinz, Erdal Yildiz. In: 14 bioscopen ●●●●●