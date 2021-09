De roltrappen moeten de sfeer van de oude Kamer meebrengen

Onuitgepakte kratten, lege bureaus, verlaten kamers. Wie dinsdagochtend door de gangen van de nieuwe Tweede Kamer struinde, een paar uur voor de officiële ingebruikname, zou denken dat het zomerreces nog in volle gang was, zo stil en leeg was het.

Alleen een paar honderd demonstranten voor de hoofdingang van het voormalige onderkomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken verraadden dat de Kamer voorlopig aan de Bezuidenhoutseweg zetelt, vlak bij Centraal Station.

Normaal is het hier in de omgeving van de Koninklijke Bibliotheek en het Kinderboekenmuseum een en al rust. Maar nu veroorzaken de demonstranten die protesteren tegen het coronabeleid chaos en verkeersopstoppingen. Ze maken herrie met trommels, toeters en megafoons: „Rutte rot op, Rutte rot op.” Willem Engel van Viruswaarheid is er ook.

Haastig worden parkeergarages en deuren gesloten. Agenten blokkeren in linie de hoofdingang van het Kamergebouw. Kamerleden en medewerkers glippen tussen de politie door naar binnen. Het gebouw loopt vol, rond het middaguur wordt het zelfs druk. De liften in het hart van het nieuwe Kamercomplex staan geen moment stil. Parlementariërs, medewerkers en journalisten die hun weg zoeken en op een verkeerde verdieping zijn beland, stappen uit en weer in.

Om de Kamerleden en andere bezoekers te helpen snel de weg te vinden is overal bewegwijzering, iets wat in het oude gebouw minder aanwezig was. Beeldschermen tussen de liften vertellen in welke vleugel de verschillende fracties en ondersteunende diensten te vinden zijn. Alleen de PVV staat er niet bij. Die zit, net als op het Binnenhof, in twee beveiligde vleugels. Niemand wil zeggen waar precies.

Allure van het Binnenhof

Hier en daar is een foutje gemaakt: op de kamerdeur van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie prijkt een naambordje waarop zijn naam met een ‘z’ gespeld is.

De fractie van Wybren van Haga is net als de PVV niet terug te vinden op de beeldschermen tussen de liften. Niet vanwege de veiligheid van het van Forum voor Democratie afgesplitste Kamerlid, maar omdat hij met zijn medewerkers ergens boven in het gebouw is gehuisvest, in één kamer tussen de kamers van onder andere de SP en DENK.

Ook die laatste twee moeten schipperen met hun vierkante meters. Soms zelfs in ruimtes van nauwelijks acht vierkante meter. Op de kamer van SP-Kamerlid Michiel van Nispen is maar net plaats voor een bureau en een statafel.

Diashow op koffieautomaten

Het nieuwe onderkomen ligt op een kilometer afstand van de oude Tweede Kamer op het Binnenhof, dat zal worden gerenoveerd. Vlakbij, maar een wereld van verschil. De Kamerleden zullen zeker vijfeneenhalf jaar lang de historische allure van de oude panden op het Binnenhof moeten missen.

Lees ook over de verhuizing, voor het zomerreces: Het Binnenhof lekt en schimmelt en sputtert, toch doet het afscheid pijn

Op allerlei manieren is geprobeerd om de sfeer van het Binnenhof in het nieuwe gebouw te verwerken. Het meest opvallend zijn de overbekende roltrappen die vaak op tv te zien zijn en die nu ook zijn te vinden in het hart van het nieuwe gebouw, vlak bij de plenaire zaal. De nostalgie naar het Binnenhof keert zelfs terug in de koffieautomaten: terwijl de koffie in een bekertje loopt, speelt op een schermpje een diashow met foto’s van die oude, vertrouwde gebouwen.

Ook de fracties zelf doen hun best om de nieuwe werkvertrekken toch een beetje sfeer en cachet te geven. Die eigenheid is vooral terug te zien bij Forum voor Democratie. Het klassieke meubilair van de fractie is van het Binnenhof meeverhuisd naar het jarentachtiggebouw, waar steen en beton overheersen.

Hang naar eigenheid is ook terug te vinden bij de PvdA en D66, die samen een gang delen. Op een nog kale muur hangt een PvdA-vlag. Eronder een blok met het logo van D66. D66 heeft er ook nog maar een postkaartje bij gehangen. Alsof de twee partijen een onderlinge strijd voeren: wie krijgt de meeste attributen in de gang?

Dit is ook de gang waar je moet zijn voor een trip down memory lane, portretten van de oude partijhelden. Je struikelt er bijna over de posters van oud-fractievoorzitters. Letterlijk, want ze staan keurig ingelijst op de grond.

Balzalen van de VVD

Facilitair medewerkers hebben kamers gekregen tussen de fracties in, als een soort bufferzones. Dit versterkt het lichtelijk chaotische gevoel dat heerst in de ‘apenrots’, zoals het voormalige ministerie wordt genoemd.

De fractiekamers op de lagere etages ogen ruimer dan die op de hoogste verdiepingen. De VVD kreeg het meeste aantal vierkante meters, als grootste fractie. Verschil moet er zijn: alleen al de leesruimte oogt groter dan de hele fractiekamer van DENK. De ‘balzalen van de VVD’, wordt er bij andere fracties gemompeld.

Op orde is het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer nog lang niet. Maar daar is nog tijd genoeg voor, is dinsdag de stemming. Niemand durft te voorspellen wanneer de Tweede Kamer terug kan naar het Binnenhof. SP’er Van Nispen houdt het op „langer dan gepland. Dan zit zelfs Rutte er niet meer.”