Omzet openbaar vervoer, taxibedrijven nog niet op niveau van voor coronacrisis

De omzet van het openbaar vervoer en taxibedrijven is in het tweede kwartaal van 2021 flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020, maar blijft nog achter bij de situatie van voor de pandemie. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In alle transportbranches bij elkaar werd in het tweede kwartaal van dit jaar 21,5 procent meer omzet gedraaid dan in dan van 2020, maar 4 procent minder dan in diezelfde maanden in 2019.

De omzetstijging van dit jaar is grotendeels te verklaren doordat vorig jaar het land ‘op slot’ ging vanwege de uitbraak van het coronavirus, terwijl dit jaar vanaf april de coronamaatregelen juist versoepeld werden. Overigens kunnen openbaarvervoersbedrijven tot het einde van 2021 rekenen op 1,5 miljard euro overheidssteun.

In de luchtvaart lag de omzet het afgelopen kwartaal nog altijd ruim de helft lager dan in 2019. Wel verdubbelde de omzet ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020. In die periode stonden vorig jaar veel vliegtuigen aan de grond als gevolg van de lockdowns die in Nederland en andere landen waren afgekondigd.