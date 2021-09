Busongeluk in Boliviaanse Andes eist zeker 21 doden

Bij een busongeluk in Bolivia zijn zeker 21 doden gevallen. Dat melden lokale media. Tien mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Onder de dodelijke slachtoffers zijn drie minderjarigen.

De bus sloeg op de route van Morochata naar Quillacolo in het Boliviaanse Andesgebergte over de kop en viel tweehonderd meter naar beneden in een ravijn langs de weg. Dorpelingen uit de buurt hielpen mee om de slachtoffers uit het ravijn te halen. Hoe de bus over de kop kon slaan en of de chauffeur het ongeluk heeft overleefd is niet bekend.

In Bolivia, en met name in het Andesgebied, komen regelmatig zware verkeersongelukken voor. Over de steile wegen met vaak scherpe bochten wordt regelmatig te hard gereden en lokale bussen en de wegen zelf zijn vaak in slechte staat. In juli kwamen 34 mensen om het leven toen hun bus een ravijn in reed en vier maanden eerder kwamen twintig mensen om toen hetzelfde met hun bus gebeurde.