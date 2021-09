Bolsonaro-aanhangers demonstreren op onafhankelijkheidsdag Brazilië

Aanhangers van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro demonstreren dinsdag, op onafhankelijkheidsdag, in meerdere steden tegen een verworpen wetsvoorstel van de president. Dat melden internationale persbureaus. In de hoofdstad Brasilia zijn rondom het Congres en het Hooggerechtshof duizenden Bolsonaro-aanhangers op de been. Kenners vrezen dat de president zijn aanhangers gaat aanmoedigen om overheidsgebouwen binnnen te vallen.

Bolsonaro is boos op het parlement en rechters omdat ze hem zouden dwarsbomen. Rechters hebben opdracht gegeven tot een onderzoek van bondgenoten van Bolsonaro vanwege de verspreiding van desinformatie. Daarnaast is een wetsvoorstel van Bolsonaro verworpen om papieren stembiljetten te gebruiken tijdens de presidentsverkiezingen van 2022. Volgens Bolsonaro zou het huidige elektronische kiessysteem fraude in de hand werken. Bolsonaro sprak vrijdag over een ultimatum voor het Hooggerechtshof, dat volgens hem besluiten heeft genomen „in strijd met de grondwet”.

Bolsonaro heeft gedreigd de resultaten van de presidentsverkiezingen van volgend jaar niet te accepteren als het kiessysteem niet verandert. Volgens de laatste peilingen zou hij nu verliezen van de linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva.

Bij een demonstratie op maandagavond deden Bolsonaro-aanhangers al een mislukte poging om het Hooggerechtshof te bezetten. Slechts enkele van de demonstranten kwamen voorbij een politielinie. Autoriteiten meldden dinsdag dat het plein bij het Hooggerechtshof door politieagenten wordt afgezet.