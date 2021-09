Amsterdamsch Studenten Corps schaft ontgroening voorlopig af

Het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.-A.V.S.V.) schaft de ontgroening voor disputen in hun huidige vorm voorlopig af. Dat laat het bestuur van het corps weten in een dinsdag op de eigen website gepubliceerde brief. Uit onderzoek naar de onlangs afgeronde kennismakingstijd van het nieuwe studiejaar bleek dat „ten minste zes disputen zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering”.

Afgelopen week staakte het corps de ontgroening al per direct na meerdere geweldsincidenten op donderdag 2 september. Uit het eigen onderzoek bleek dat verschillende aspirant-leden als gevolg van „stompen, trappen en klappen in het gezicht” verwondingen overhielden aan hun kennismakingstijd: „blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen etc.” Het bestuur roept slachtoffers op aangifte te doen bij de politie en belooft „adequate nazorg” te verlenen.

‘Drastische cultuuromslag’

Het onderzoek naar de misstanden gaat de komende tijd door. Tot die tijd sluit de sociëteit van de studentenvereniging haar deuren, behalve voor eerstejaars, zo valt verder in de brief te lezen. Pas als het bestuur, „in samenspraak met de universiteiten, voldoende vertrouwen heeft in een goede organisatie onder veilige omstandigheden”, zullen er weer kennismakingsactiviteiten plaatsvinden. Het bestuur wil een „signaal afgeven” en pleit voor een „drastische cultuuromslag”.

In het verleden ging het vaker mis bij het Amterdamsch Studenten Corps. In 2016 belandden drie aspirant-leden in het ziekenhuis nadat ze door de gracht moesten zwemmen en tussen afval moesten slapen. In 2017 werd een aspirant-lid een tand uit zijn mond geslagen door een ouderejaars. Naar aanleiding van deze misstanden werd in datzelfde jaar een gedragscode opgesteld die misstanden bij ontgroeningen in de toekomst moest voorkomen.

Het Amsterdamsch Studenten Corps is naar eigen zeggen met meer dan 2.700 actieve leden en 35 disputen (17 dames- en 18 herendisputen) de grootste studentenvereniging van Nederland.

