Tot nu toe 1.673 mensen naar Nederland geëvacueerd vanuit Afghanistan

De ruim 21.500 verzoeken tot asiel die zijn binnengekomen, lijken volgens het ministerie betrekking te hebben op de motie-Belhaj. Sommige van de aanvragen zijn gedaan voor groepen mensen, waardoor het aantal Afghanen dat naar Nederland wil komen „aanzienlijk hoger ligt” dan het aantal verzoeken zelf. Er moet nog worden geïnventariseerd om hoeveel mensen het in totaal gaat. Het kabinet moet ook nog beoordelen of de aanvragers in aanmerking komen voor asiel.

In dit blog houdt de redactie van NRC de ontwikkelingen in Afghanistan bij. Na de terugtrekking van de Amerikaanse militairen en andere westerse eenheden hebben de Taliban de macht overgenomen in het land. Zelf claimt de fundamentalistische beweging ook de Pansjhir-vallei te hebben veroverd op de verzetsgroep die dat gebied in handen had. Nederland hoopt ondertussen om de achtergebleven evacués uit Afghanistan op te halen, daarvoor was demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vorige week in Pakistan en Qatar.

