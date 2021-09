Zoon van Moammar Gadaffi vrijgelaten in Libië

Saadi Gadaffi, zoon van de de voormalige Libische leider Moammar Gadaffi, is zondag vrijgelaten door de Libische regering. Dat heeft interim-minister van de transitieregering Abdul Hamid Dbeibah maandag bevestigd tegen internationale persbureaus. Saadi Gadaffi zat sinds 2014 in de al-Hadaba gevangenis in Tripoli gevangen, nadat hij door buurland Niger was uitgezet. Saadi Gadaffi zat gevangen vanwege zijn rol bij het neerslaan van gewelddadige opstanden in 2011 tegen het bewind van zijn vader.

Interim-minister Dbeibah ging niet in op de achtergronden van de vrijlating maar twitterde slechts dat „het land niet vooruit kan zonder verzoening.” Saadi Gadaffi zat, samen met vele regime-aanhangers, vast voor betrokkenheid bij de gewelddadige opstanden in 2011. Hij leidde destijds de veiligheidstroepen in het land. Volgens lokale media is hij vrijgesproken van wandaden tijdens die opstanden. De media meldden ook dat hij direct na zijn vrijlating naar Turkije is vertokken.

Saadi Gadaffi is de derde van de acht zonen van Moammar Gadaffi en verwierf naast zijn rol in de opstanden bekendheid met zijn voetbalcarrière. Zo was hij aanvoerder van het Libische nationale elftal en voorzitter van Libische voetbalbond. Ook speelde hij voor verschillende clubs in Italië. Die periode kwam ten einde nadat hij was betrapt op dopinggebruik. Ook de andere zonen van Gadaffi waren betrokken bij het regime van hun vader. De oudste zoon en beoogd opvolger, Seif al-Islam, werd al in 2017 vrijgelaten.