Zes Palestijnse militanten ontsnappen uit zwaar beveiligde gevangenis Israël

Zes Palestijnse militanten zijn maandag via een tunnel ontsnapt uit de zwaar beveiligde Gilboa-gevangenis in Noord-Israël. Volgens persbureau AP gaat het om de grootste gevangenisuitbraak in Israël in decennia. De Israëlische autoriteiten zijn een klopjacht begonnen op de groep. Die bestaat uit vijf leden van de beweging Islamitische Jihad en een oud-leider van de Al-Aqsa Martelarenbrigades, militante organisaties uit respectievelijk de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

De zes mannen ontsnapten door een zelfgegraven gat onder de wastafel in hun cel. Dat sloot aan op een bestaand gangenstelsel in de gevangenis. De ontsnapping werd ontdekt doordat boeren maandagochtend zes verdachte figuren op hun land zagen en de gevangenis waarschuwden. Vier van de zes Palestijnen zaten levenslange celstraffen uit voor het plannen of uitvoeren van aanslagen op Israëliërs.

Wegblokkades

De Israëlische autoriteiten spreken van een „ernstig incident dat een liniebrede inspanning van de veiligheidstroepen vereist”. Zij verwachten dat de zes Palestijnen naar de Westelijke Jordaanoever of naar Jordanië proberen te vluchten en hebben wegblokkades opgeworpen. Vierhonderd andere gevangenen zouden na het incident zijn verplaatst vanwege ontsnappingsgevaar.

In Gaza vierden leden van de Islamitische Jihad de ontsnapping, onder meer door snoep uit te delen. Een woordvoerder sprak van „helden” die „een nieuwe overwinning” hebben behaald die „het imago van de bezetter” heeft verpletterd. En ook de Fatah-partij van de zittende Palestijnse president Mahmoud Abbas uitte lof over de ontsnapping. De Al-Aqsa Martelarenbrigades zijn gelieerd aan de Fatah-partij.

Cipiers inspecteren het gat dat de Palestijnen groeven: