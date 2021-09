Baas en werknemer botsen over vaccinatie want de een heeft een zorgplicht en de ander zijn privacy

Nu de zomervakantie ten einde loopt, barst rond de werkvloer de vaccinatiediscussie los.

Vakbond FNV krijgt een „oplopend aantal” bezorgde mails en telefoontjes van leden binnen. Klopt het wel dat mijn baas een vaccinatiebewijs vraagt? Waarom hoeven mijn gevaccineerde collega’s geen mondkapje te dragen en ik wel? De laatste weken kreeg de FNV al tachtig van zulke meldingen binnen, zegt vicevoorzitter Kitty Jong.

Tegelijk vinden werkgevers dat de strenge privacyregels beginnen te knellen. Zij mogen geen medische informatie registreren van hun personeel – ook niet hun vaccinatiestatus. Zelfs een leidinggevende die ernaar vraagt, bevindt zich op juridisch glad ijs: een werknemer kan zich gedwongen voelen om privacygevoelige informatie te delen.

Ik krijg het werkgevers niet uitgelegd dat ze klanten wel en personeel niet om een vaccinatiebewijs mogen vragen

Bedrijven willen die vraag wél kunnen stellen, zegt werkgeversvereniging AWVN na een enquête onder ruim zeshonderd bedrijven. Zeven op de tien bedrijven wil een vaccinatiestatus kunnen opvragen, meldde de vereniging die bedrijven adviseert bij personeelszaken en cao-onderhandelingen. Een even groot aantal is van plan om dat ook dat te doen, zodra het wordt toegestaan.

„Wij zien een tegenstelling tussen de privacywet en de plicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden”, zegt een woordvoerder van de AWVN. „En ik krijg het werkgevers niet uitgelegd dat ze hun klanten wel om een vaccinatiebewijs mogen vragen en hun personeel niet.”

Bedrijvenclubs VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten vrijdag al voor meer ruimte om te controleren of werknemers gevaccineerd of getest zijn, of recent hersteld van corona. En om daar consequenties aan te kunnen verbinden, zoals het aanbieden van een andere functie aan ongevaccineerden.

Zo zet de werkgeverslobby druk op het kabinet, dat tot nu toe vooral het werknemersrecht verdedigt om medische informatie voor je te houden.

Sinds donderdag spreken de werkgeversclubs hierover met de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken, die ook de vakbonden hierbij betrekken. Zij zijn juist fel tegen de mogelijkheid om werkgevers meer zicht te geven op de vaccinatiestatus van medewerkers. „Je gaat over je eigen lijf en wat je daarover kwijt wilt”, zegt Jong van de FNV. Ook vraagt ze zich af: wat willen werkgevers doen met die informatie?

In de AWVN-enquête zeggen de meeste bedrijven die kennis te zullen gebruiken om negatieve testuitslagen te vragen (driekwart) of extra beschermingsmaatregelen te nemen (60 procent). Een kleiner deel denkt aan veel verdergaande consequenties, zoals het ‘op non-actief stellen’ van werknemers (12 procent) of zelfs ontslag (8 procent). „Daar zit onze grootste pijn”, zegt FNV’er Jong.

Werkgevers willen vooral zicht op de vaccinatiestatus bij beroepen die veel contact hebben met klanten of patiënten, of waar afstand houden lastig is. Zoals in de thuis- en gehandicaptenzorg. Daar zeiden de brancheorganisaties donderdag al dat ze willen weten welke werknemers zijn ingeënt. Zij wijzen erop dat ze niet alleen hun werknemers, maar ook hun patiënten een veilige omgeving moeten bieden.

Maar ook in die branches wil de FNV niet tornen aan de privacy van werknemers. „Vaak zijn er minder ingrijpende maatregelen mogelijk”, zegt Jong. „Waarom zou je voor zorgverleners niet gewoon het dragen van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes in stand houden? Je weet ook niet of je bij een gevaccineerde patiënt komt, of bij een van de 700.000 mensen bij wie het vaccin niet goed werkt.”

Uitvechten in de rechtszaal

Deze botsende belangen tussen werkgevers en werknemers zullen niet alleen worden uitgevochten in de politiek, maar ook in de rechtszaal, zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. „Vonnissen hierover zijn er nog niet, maar zullen er zeker komen.” De rechter moet dan afwegen of de grondrechten en privacy van de werknemer zwaarder wegen dan de zorgplicht van de werkgever. Werkgevers mogen in ieder geval geen vaccinatieplicht opleggen, zegt Besselink. „Maar wellicht mogen ze ongevaccineerden in specifieke functies, bijvoorbeeld in de zorg, wel tijdelijk overplaatsen.”

Daarvoor zullen rechters zich ook moeten mengen in medische discussies. Zoals de vraag: hoeveel verschil maakt een vaccinatie? Tot dusver blijkt uit onderzoek dat gevaccineerden minder makkelijk besmet raken met het coronavirus. Maar áls zij besmet zijn, kunnen ze het nog steeds overdragen. Of ze dat even sterk doen als niet-gevaccineerden is nog niet duidelijk.