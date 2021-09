The Wire-acteur Michael K. Williams overleden

De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AP. Williams speelde een prominente rol in de bekroonde misdaadserie The Wire, als Omar Little, een slinkse drugsdealer uit Baltimore.

Familieleden van Williams troffen zijn lichaam aan in zijn appartement in New York. Hoewel er over de doodsoorzaak niets is bekendgemaakt, zou Williams al langere tijd met verslavingsproblemen kampen en Amerikaanse media wijzen naar een mogelijke overdosis. De acteur noemde zijn verslaving in 2017 „een dagelijkse strijd”.

Williams vertolkte Omar in alle vijf de seizoenen van The Wire van HBO. Ook speelde hij in de HBO-serie Boardwalk Empire. De acteur werd vijf keer voor een Emmy genomineerd, onder meer voor zijn rol in When They See Us, een film uit 2019 over een groep jonge zwarte mannen die ten onrechte beschuldigd worden van verkrachting in Central Park.

Vanuit de filmwereld is er geschokt gereageerd op het vroegtijdige overleden van de filmster. Zo schrijft Wendell Pierce, die in The Wire detective Moreland vertolkt, dat Williams „een immens getalenteerde man” was. Regisseur Spike Lee noemt het op Instagram „een zware dag”, vanwege het overlijden van Williams en eerder op de dag de Franse acteur Jean-Paul Belmondo.