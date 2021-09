Insiders wisten allang dat tennisser Botic van de Zandschulp de wereldtop kan verslaan

Voor het grote publiek is de doorbraak van Botic van de Zandschulp misschien een verrassing, maar insiders uit de tenniswereld wisten al veel langer dat de 25-jarige Nederlander het in zich had om de wereldtop te verslaan. „Van de Zandschulp is een exceptioneel talent. Hij heeft een waanzinnige forehand, slaat de ballen heel makkelijk en zuiver en is supersnel. Ik heb altijd gezegd dat hij in potentie van vrijwel alle toppers kan winnen. En dat laat hij nu op de US Open zien”, zegt coach Tjerk Bogtstra, die zes jaar geleden op zijn academie met Van de Zandschulp werkte. „Als hij op dit niveau kan blijven spelen zal hij automatisch alleen nog maar beter worden. Let maar op: dit is pas zijn begin.”

„Game, set and match Van de Zandschulp”, klonk het zondagmiddag in het Louis Armstrong-stadion. Voor de zevende keer op rij, inclusief de kwalificatie, liep hij tijdens deze US Open naar het net om zijn tegenstander als overwinnaar de hand te schudden. Nadat Van de Zandschulp in de tweede ronde al de nummer elf van de wereld Casper Ruud uit Noorwegen had verslagen, rekende hij nu af met de Argentijnse subtopper Diego Schwartzman. En dinsdag staat in New York in de kwartfinales de partij tegen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedevop het programma . „Het is wel ongekend wat hier gebeurt”, zegt Michiel Schapers, die Van de Zandschulp namens de Nederlandse tennisbond KNLTB bij dit grandslamtoernooi begeleidt. „Hoe verder hij komt, hoe beter hij gaat spelen.”

Soort van krachttennis

De wijze waarop Van de Zandschulp zich op Flushing Meadows manifesteert doet denken aan de plotselinge opmars van Martin Verkerk op Roland Garros in 2003. Destijds viel bij de getalenteerde Verkerk op het gravel van Parijs vrijwel alles op zijn plek. De vooraf geleverde inspanningen buiten de baan leverden hem een finaleplaats op. Met een zelfde soort krachttennis als Verkerk sloeg de 1,88 meter lange Van de Zandschulp zich in New York als qualifier naar de laatste acht. Qua persoonlijkheid zijn de emotionele Verkerk en de introverte Van de Zandschulp echter tegenpolen. „Verkerk pompte zichzelf op. Van de Zandschulp heeft juist behoefte aan rust”, legt Schapers uit. „Het is voor een tennisser van groot belang dat hij zich goed voelt. Want als je fysiek en mentaal niet top bent, dan red je het niet met talent.”

Dat Van de Zandschulp pas op zijn 25ste doorbreekt op het hoogste niveau heeft volgens Schapers meerdere oorzaken. Volgens de oud-tennisser en voormalig Davis-Cupcaptain gaf Van de Zandschulp als tiener zijn VWO-opleiding prioriteit boven het tennis waardoor hij pas op zijn negentiende aan zijn profloopbaan begon. Vervolgens werd de Veenendaler door een infectieziekte en blessures aan de schouder en hamstrings een paar keer teruggeworpen. Daarnaast ontbrak het Van de Zandschulp volgens Schapers aan de juiste balans in zijn hoofd. „Hij ging pas op latere leeftijd inzien wat er allemaal voor nodig was om er het maximale uit te halen”, legt Schapers uit. En dan lachend: „Misschien is hij een laatbloeier, maar nu haalt hij dan wel weer heel veel heel snel in.”

Volgens Schapers heeft Van de Zandschulp er goed aan gedaan om zich twee jaar geleden weer aan te sluiten bij de tennisbond. Onder de vleugels van de KNLTB zette hij vooral qua lichamelijke fitheid grote stappen. Schapers: „Daar waar andere tennissers tijdens de coronacrisis soms een beetje gas terugnamen, besloot hij juist sterker te willen worden. En dat betaalde zich uit in resultaten. Waardoor hij ook mentaal een boost kreeg. Vroeger had hij grote moeite tegenslagen te incasseren. Maar hij is er zelf in gaan geloven dat hij voor niemand onder hoeft te doen.”

Yankees-petje

Een plek in de top-honderd was voor de hardhitter aanvankelijk nog de doelstelling in 2021. Met geslaagde kwalificaties voor de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon was hij in aanloop naar de US Open redelijk op weg naar het slechten van die nog altijd magische grens. Twee weken geleden meldde hij zich als de nummer 117 van de wereld bij de kwalificaties in New York. Met een petje van honkbalclub New York Yankees op zijn hoofd, oogde hij meer als een toerist dan als een proftennisser. Maar inmiddels heeft de internationale pers hem ook ontdekt. ‘Quality wins: Van de Zandschulp shines in deep US Open run’, schreef het Amerikaanse persbureau AP na zijn winst op Schwartzman.

Alsof het niet meer dan terecht was dat Van de Zandschulp de Argentijnse nummer veertien van de wereld de baas was geweest. Schapers moest tot zijn genoegen constateren dat dat inderdaad zo was. „Op de een of andere manier gaat Van de Zandschulp juist beter spelen als zijn tegenstander van een hoog niveau is. Daar trekt hij zich aan op”, legt Schapers uit. „Maar daar ligt wel een tactisch plan aan ten grondslag. Dat werken we samen tot in de details uit. We houden er allebei van om een perfecte strategie uit te stippelen. Daarmee weet hij zelfs toppers te verrassen.”

In de voorbereiding op de partij tegen Medvedev weken Van de Zandschulp en Schapers niet van hun routine af. Ontbijten in Manhattan, aan het einde van de ochtend naar het tennispark in Queens, tussen 13.00 uur en 14.00 uur trainen met jonge Amerikaanse toptalenten en daarna weer in de Big Apple op de tv naar tennis kijken. „Hoe verder hij komt, hoe meer er op hem afkomt”, legt Schapers uit. „Hij heeft al 27 sets in de benen, dus ik moet ook waken voor zijn rust.”

De laatste Nederlander die in New York zover kwam als Van de Zandschulp was Sjeng Schalken. Hij stond er in 2002 en 2003 in de kwartfinales. „Dat waren de grootste wedstrijden uit mijn loopbaan”, stelt Schalken terugblikkend. „Het geeft je als tennisser een bepaalde status. Wat hoe getalenteerd ze soms ook zijn, lang niet alle profs halen dat.”