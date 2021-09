Staatssecretaris Keijzer: adressen in KvK-register blijven openbaar

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) heeft in antwoorden op Kamervragen laten weten dat ze niet van plan is de adressen in het register van de Kamer van Koophandel (KvK) af te laten schermen. Met een motie die in januari werd ingediend en aangenomen vroeg de Kamer Keijzer de privéadressen af te laten schermen van mensen die daarom vragen. De aanleiding voor het verzoek was de moord op advocaat Derk Wiersum. De verdachten van de moordaanslag vonden zijn adres via het KvK-register.

Privéadressen laten afschermen kan al op verzoek, schrijft ze, maar vestigingsadressen kunnen niet worden afgeschermd. Voor zzp’ers en andere vormen van kleine bedrijven zijn het privéadres en vestigingsadres vaak hetzelfde. Het afschermen van vestigingsadressen zou volgens Keijzer niet alleen praktisch onhaalbaar zijn voor de KvK, maar ook tegen de Europese wet ingaan, die voorschrijft dat bedrijfsadressen openbaar geregistreerd moeten zijn. Daarnaast schrijft ze dat de openbaarheid van vestigingsadressen bijdraagt aan de „rechtszekerheid in het handelsverkeer”. „[Het gevolg van eventuele adresafscherming] voor andere ondernemers is dat zij de locatie van een handelspartner alleen door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of advocaat kunnen achterhalen.”

‘Eigen verantwoordelijkheid’

Momenteel ligt de enige oplossing bij de ondernemer zelf, schrijft Keijzer. Die kan kiezen voor een ander vestigingsadres, „zelfs wanneer de werkzaamheden uitsluitend of overwegend op het woonadres plaatsvinden”. Ondernemers hebben dus, zo zegt ze, „ook een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van afscherming”.

Eind augustus adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens aan staatssecretaris Keijzer de adressen van zzp’ers af te schermen. Ze zouden alleen inzichtelijk moeten zijn voor „bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaten”. De openbaarheid van de adressen van dit type ondernemers „is gepaard gegaan met ongewenste gevolgen”.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil nog wel doordenken over andere mogelijke oplossingen voor het probleem, zegt een woordvoerder van de staatssecretaris. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde Datavisie Handelsregister, een document dat wordt opgesteld naar aanleiding van commentaren van gebruikers van het Handelregister die kans hebben gekregen te reageren. In het kader van die datavisie „zijn alle mogelijke oplossingen bespreekbaar”, schrijft de staatssecretaris.