Ryanair stopt onderhandelingen met Boeing over 737 MAX-toestel en deelt sneer uit

Ryanair onderhandelt niet langer met Boeing over een nieuwe „grote order” voor toestellen van het type 737 MAX. Beide partijen hebben besloten dat zij „geen tijd meer willen verspillen” aan de gesprekken die al tien maanden lopen. Dat meldde Ryanair maandag.

De Ierse budgetmaatschappij neemt wel de 210 toestellen af van het type Boeing 737 MAX 10 die het bedrijf al eerder had besteld. De vliegtuigen worden de komende vijf jaar geleverd. De vloot van Ryanair bestaat dan uit meer dan zeshonderd toestellen voor ruim tweehonderd passagiers per vliegtuig.

Ryanair en Boeing hebben al langer een moeizame relatie. De Ierse luchtvaartmaatschappij had deze zomer graag al willen vliegen met een fors deel van zijn voor de coronacrisis bestelde toestellen. Door vertragingen in het productieproces, de coronacrisis en de nasleep van twee dodelijke crashes met de 737 MAX wist Boeing er slechts twaalf te leveren. De nieuwe 737 MAX 10 – de variant met de meeste zitplaatsen – is volgens Boeing 16 procent zuiniger en 40 procent stiller dan de oude 737 en stoot 40 procent minder CO 2 uit.

Ryanair-topman Michael O’Leary hekelde in het bericht van maandag de starre houding van Boeing in de prijsonderhandelingen. De Amerikaanse fabrikant heeft volgens de Ier een „optimistischer kijk” op vliegtuigprijzen dan Ryanair, oftewel hij vindt ze te duur. „Wij delen die optimistische kijk niet. Die kan overigens wel verklaren waarom in de afgelopen weken andere grote Boeing-klanten als Delta en [de Amerikaanse budgetmaatschappij] Jet2 nieuwe bestellingen hebben geplaatst bij Airbus. En niet bij Boeing.”

Overigens valt niet uit te sluiten dat Ryanair toch verder zal praten met Boeing. O’Leary staat bekend als een uitgesproken onderhandelaar die zijn hart op de tong heeft en de publiciteit niet schuwt.

Air France-KLM moet ook kiezen

Ook Air France-KLM staat voor de keuze Airbus of Boeing. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij meldde in juli dat het offertes heeft gevraagd aan beide fabrikanten voor 160 toestellen. Die zijn bestemd voor KLM en Transavia, voor de kortere en middellange afstand.

Het conflict met Ryanair komt op een slecht moment voor Boeing. De Amerikaanse fabrikant heeft ook problemen met twee andere nieuwe typen. Sommige uitvoeringen van de Boeing 777 hebben problemen met de motoren. En de levering van de 787 Dreamliner ligt stil door een conflict met de Federal Aviation Authority (FAA). De Amerikaanse toezichthouder wil meer inzicht in de productie van de Dreamliner.

De relatie tussen Boeing en FAA is gespannen sinds de twee ongelukken met de 737 MAX, in Indonesië in 2018 en Ethiopië in 2019. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Uit onderzoek dat de FAA onder meer te veel controle op de productie van de 737 MAX had overgelaten aan Boeing, dat de autoriteit op zijn beurt niet alle juiste informatie verschafte.