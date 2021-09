Rode Kruis misbruikt bij fraude Pels Rijcken

De frauderende topnotaris Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken heeft gedurende zijn jarenlange miljoenenfraude misbruik gemaakt van de naam van het Rode Kruis. Dat bevestigen het Rode Kruis en Pels Rijcken na onderzoek van NRC.

In 2010 richtte Oranje zogenaamd in naam van toenmalig Rode Kruis-directeur Cees Breederveld de Stichting Ondersteuning NRK (Nederlandse Rode Kruis) op. In de oprichtingsakte, die hij zelf passeerde, wordt Oranje als enig bestuurder van de stichting benoemd. Dat gaf hem het recht om bijvoorbeeld een bankrekening in naam van de stichting te openen.

In de akte doet Oranje voorkomen alsof de stichting is opgericht op verzoek van Breederveld. Die zou zich voor de oprichting bovendien bij Oranje in Den Haag hebben gemeld. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is de naam van hun toenmalig directeur misbruikt. „Noch de heer Breederveld, noch het Nederlandse Rode Kruis was bij deze oprichting betrokken.”

Afgelopen juli meldde landsadvocaat Pels Rijcken dat de fraude door voormalig bestuursvoorzitter Oranje veel omvangrijker was dan gedacht.

Hij zou over een periode van zeker achttien jaar geld van zakelijke klanten hebben gestolen dat hij als notaris onder beheer had. Een deel van die gelden vulde hij later weer aan met nieuw gestolen geld – als bij een piramidespel. Uiteindelijk ontvreemdde Oranje, die afgelopen november zelfmoord pleegde, zeker 11,2 miljoen euro. Dat geld is nog steeds zoek.

Het Rode Kruis werd door Pels Rijcken in juli van de valse stichting op de hoogte gesteld. Van het Rode Kruis stal Oranje geen geld. Pels Rijcken stelt desgevraagd dat „niet volledig duidelijk welke rol [de valse Rode Kruis-stichting] in de fraude speelde”. De stichting zou niet zijn gebruikt als vehikel voor het onttrekken van middelen door Oranje, hoe wel kan Pels Rijcken op dit moment niet preciseren. „We betreuren het niettemin dat het Nederlandse Rode Kruis op deze wijze in de fraude is betrokken.”

Pels Rijcken beschreef in juli in een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid de modus operandi van Oranje. Hij sluisde derdengelden die hij moest beheren weg. Dat deed hij „hoofdzakelijk via overboekingen naar bankrekeningen op naam van door hem opgerichte stichtingen”.

De landsadvocaat schrijft het ministerie dat hij gebruikmaakte van stichtingen die „buiten de organisatie en het beheer van Pels Rijcken stonden”. In het geval van het Rode Kruis stond de stichting bij de Kamer van Koophandel op het kantooradres van Pels Rijcken ingeschrevenen lijkt bijvoorbeeld de post daar ook te zijn ontvangen.

In de periode van de oprichting van de valse stichting was het Rode Kruis klant Pels Rijcken. Oranje was betrokken bij het opstellen van nieuwe statuten en het terugbrengen van honderden lokale Rode Kruis-afdelingen naar één landelijke rechtspersoon. „Wij vinden het heel vervelend dat de naam van onze organisatie en die van onze voormalige directeur is misbruikt”, stelt het Rode Kruis.

