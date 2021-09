Radio 4 stuwt humeur en IQ op

OVER DEZE SERIE BIJLO STEMT AF Cabaretier Vincent Bijlo luistert dit jaar iedere maand een ander radiostation en doet vervolgens verslag van zijn bevindingen. Want ook in het ‘Tijdperk van de Podcast’ verslaat radio nog altijd zijn duizenden. Kent u een radiostation waar Bijlo beslist naar moet luisteren? Tip ons via media@nrc.nl.

Te licht, te zwaar, te populariserend, te moeilijk, te luchtig, pedant, kinderachtig, men praat te veel, de muziekstukken zijn te lang, de presentatoren hebben te weinig kennis, ze lijken godbetert wel disc jockeys… Dit is nog maar een heel klein bloemlezinkje van alle tegengestelde kwalificaties die NPO Radio 4, voorheen Radio 4, daarvoor Hilversum 4, in de loop der jaren ten deel zijn gevallen.

„Je kan het ook nooit goed doen,” verzuchtte een getergde zendermanager ooit tegen mij.

„Nee,” antwoordde ik, „dat is onmogelijk, de klassieke muziekliefhebber bestaat niet, net zomin als de popmuziekliefhebber bestaat. Maar weet je wat het is met klassiek? Alles, van Gregoriaans tot Philip Glass, is klassiek, dan hebben we het over een tijdspanne van bijna 2000 jaar. Popmuziek bestaat nog maar een jaar of zestig. Je hebt in Nederland zeker tien popmuziekzenders waaruit je kan kiezen en één klassieke zender. Ik noem de Concertzender geen klassieke muziekzender, die heeft een veel bredere programmering, ook met wereldmuziek, folk, jazz, blues en meer. Dus neem kritiek altijd met een korrel zout, bij de première van Le Sacre Du Printemps van Stravinsky in 1913 liepen de mensen ook woedend de zaal uit. Dat werk noemen we inmiddels klassiek, en mooi, terwijl velen het toen oerlelijk vonden.”

Stravinsky’s hardrock

Ik hoorde het laatst nog, op Radio 4, in het kader van het Stravinsky-herdenkingsjaar. „Vijftig jaar geleden legde de reus zich neer,” zei Hans Haffmans in het programma Podium, dat elke werkdag tussen vier en zeven nieuwe opnames draait en ons op de hoogte houdt van het muzieknieuws. Wat een sound, die Sacre, wat een oerdriften, het lijkt wel klassieke hardrock. „Kritiek,” zei ik tegen de getergde manager, „betekent dat er naar je geluisterd wordt. Elke verandering die je aanbrengt in de koers van een zender doet stof opwaaien. Soms veel stof, als je je zender stoffig geworden vindt.”

Radio 4 is net als alle andere NPO ‘audiomerken’ een zogenaamd fullservicestation. Overdag houdt de zender je gezelschap met muziek, nieuws en informatie, ’s avonds is er tijd voor verdieping. In de toelichting bij de dagprogramma's tref je vaak de woorden ‘opgewekt’, ‘licht’ en ‘toegankelijk’ aan. Het ontsluiten van klassieke muziek voor zoveel mogelijk mensen, dat is de missie. Klassiek is gewoon ‘ontzettend leuk’, je kunt er heel veel ‘lol’ aan beleven en ‘het inspireert.’

Lees ook de vorige aflevering in de serie: Kink klinkt ouderwets en da’s maar goed ook

Dat laatste is zeker het geval. Mijn humeur en IQ krijgen door het luisteren een boost. De muziekmix is zo samengesteld dat alle stemmingen gedurende de dag aan bod komen, van opperste vrolijkheid tot intense devotie. Ik stijg op naar het plafond bij de polyfonie van Josquin des Prez en drie minuten later dans ik een Mazurka. De muziek is een goed beluisterbaar allegaartje, waarin soms, tijdens De Klassieken bijvoorbeeld, gepresenteerd door Ab Nieuwdorp, een hele symfonie of een heel concert gedraaid wordt. Nieuwdorp is behalve presentator van De Klassieken en Het Avondconcert ook runningcoach. Ren je kwiek op klassiek, met het trainingsschema van de podcast Fit op 4.” Ik heb het geprobeerd, bij mij werkt het voor geen meter. Mijn Köchlverzeichnis raakte danig uit balans.

Arvo Pärt stijgt met stip

Op de radio – de radio is tegenwoordig een onderdeel van het audioplatform Radio 4, dat ook uit podcasts en Spotify-speellijsten met klassieke muziek bestaat – op de radio resulteert de populariserende aanpak in de onvermijdelijk lijsten. Radio 2 heeft zijn Top 2000, 4 heeft de Klassieke Top 400, met als ‘Bohemian Rhapsody’ (meestal nummer 1 in de Top 2000) de Matthäus Passion van J. S. Bach. Volgende maand is het weer zover, tussen 18 en 22 oktober wordt de editie van 2021 uitgezonden. Binnenkort kunnen we stemmen op onze favorieten. Net als bij de Top 2000 zijn er elk jaar weer lobbygroepen om stukken hoger in de lijst te krijgen. Er is er bijvoorbeeld een voor het Pianoconcert nr. 1 van Beethoven. Dat was vorig jaar de hekkensluiter, dat kan toch echt niet, vinden ze, dat moet omhoog! Simeon Ten Holt was in 2020 met zijn Canto Ostinato de hoogst genoteerde productie van eigen bodem en de Requiems gaan er elk jaar weer in als koek. Dat van Fauré moest genoegen nemen met een vierde plek, daar stak de grote Wolfgang Amadeus natuurlijk met kop en schouders bovenaan, zijn Requiem prijkte op twee!

Wat zullen we dit jaar voor verschuivingen zien? Zet Pärt met zijn Spiegel im Spiegel zijn gestage opmars richting de nummer 1-positie voort? Wat gaat de Winterreise doen, na de bijna-Elfstedentocht in februari, en heeft het verdwijnen van Angela Merkel van het wereldtoneel invloed op de positie van Ein Deutsches Requiem? Nog een nachtje of vijftig slapen en we zullen het weten.

Waar is de jazzzzz?

Soms schiet het door, dat aan de mens brengen van klassiek. Toch is Radio 4 een goede muziekzender. Het muziekleven in Nederland wordt op de voet gevolgd en er is veel aandacht voor muziekfestivals. Bijna elke avond wordt er een zelf opgenomen concert uitgezonden dat altijd zeer deskundig wordt ingekaderd. In Opera Live van Hein van Eekert op zaterdagavond wordt elke week, waar mogelijk live, een complete opera uitgezonden. Samen met de introductie van Van Eekert krijg je een avondvullende voorstelling op de radio. Dat geldt ook voor de integraal uitgezonden concerten van het Festival Oude Muziek met de nagesprekken, gevoerd door voornoemde runningcoach Ab Nieuwdorp, zonder hardloopschoenen aan. Het thema van het Festival Oude Muziek was dit jaar Retorica, het overtuigen van je publiek, niet met argumenten, maar met emotie, en dat in de muziek. En dat is nou precies wat het Radio 4 van nu wil doen.

Toch laat de NPO een aantal muziekgenres die een plaats op Radio 4 verdienen liggen. De voornaamste zijn jazz en moderne muziek. O, wat heb ik vroeger genoten van Musica Nova op zondagmiddag, waarin Ton Hartsuiker me wegwijs maakte in wat je zoal kon doen en laten met muziek, dat was nog in de tijd dat men niet sprak van piep en kraakmuziek. En jazzzzz met Michiel de Ruyter, of live jazz uit het Bimhuis, de NPO doet er geheel ten onrechte veel te weinig aan.