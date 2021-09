Plus-topman: ‘Andere supermarkten mogen zich altijd melden’

Plus en Coop gaan samen. De twee supermarkten maakten dat nieuws maandagochtend bekend. Bij groen licht van toezichthouders gaan de in totaal 550 winkels vanaf volgend jaar verder onder de naam van Plus.

De interesse in Coop was er bij Plus al een tijdje. De overeenkomsten zijn evident, stelt Plus-directeur Duncan Hoy. Hij somt op. „We zijn allebei coöperaties, dus je begrijpt elkaars model. Je werkt voor meer dan de helft met zelfstandige ondernemers. Bovendien zijn we allebei gefocust op lokale aanwezigheid. Dat waardeert de klant.”

Kunt u kort uitleggen waarom samengaan beter is dan een zelfstandige toekomst?

„Het is duidelijk dat je meer moet investeren dan in het verleden. Je wilt je distributiecentrum verder digitaliseren en robotiseren. Maar ook de manier waarop de klant winkelt, verandert. Met Plus Express beloven we nog dezelfde dag online bestellingen bij de klant te leveren. Je hebt een bepaalde schaal nodig om die investering te kunnen dragen. Samen verdeel je de kosten en maak je die ook voor een grotere doelgroep.”

Staan jullie open voor andere supermarkten die zich bij jullie fusiebedrijf willen voegen?

„Altijd. Schaalvoordelen houden niet op bij 10 procent marktaandeel. Op de langere termijn wil je je positie versterken. Andere supermarkten mogen zich altijd melden. Maar of het gaat werken, is de vraag. In alle gevallen zul je moeten kijken of je goed bij elkaar past. Het coöperatie-model is voor ons heel belangrijk. Tegelijkertijd willen we ons voorlopig richten op de fusie met Coop.”

Jullie gaan samen van iets meer dan 580 naar 550 winkels. Dat betekent dat jullie er enkele zullen afstoten?

„We gaan nog kijken naar de mogelijke sluiting van winkels. De overlap in winkelgebieden is vrij beperkt, dus er is wat dat betreft weinig noodzaak om te stoppen met vestigingen. Maar optimalisatie van het winkelbestand vindt bij zo’n grote stap natuurlijk altijd plaats.”

Waarom is voor de naam Plus gekozen?

„De belangrijkste maatstaf in onze branche is het GfK-onderzoek. Daaruit zijn wij onlangs als beste landelijke keten gekomen. Onze positie op duurzaamheid is steeds belangrijker geworden voor klanten, zien wij in dat onderzoek. Bovendien hebben wij een sterk huismerk. Die zaken wil je allemaal behouden, dus hebben we voor Plus gekozen als naam voor het fusiebedrijf.”

Tegelijkertijd laten jullie je voorstaan op een lokale band met de klant. In hoeverre kun je die als fusiebedrijf behouden?

„We kennen, anders dan Jumbo en Albert Heijn het store-picking-model. Dat betekent dat de klant boodschappen thuisbezorgd krijgt van de winkel bij hem in de buurt. Wij geloven in dat model en willen dat in de toekomst behouden.”

Een andere trend is de zogeheten flitsbezorging. Is dat iets waar jullie straks ook in willen investeren?

„Het is een nieuw fenomeen waarvan nog moet blijken in hoeverre het echt aansluit bij de wensen van de consument. Met ons store-picking-model leveren we niet binnen tien minuten, wel dezelfde dag. Wat wij zien is dat de klant liever kiest voor levering op de eerstvolgende dag in plaats van meteen dezelfde dag. Eigenlijk verschil je niet zoveel van elkaar. Zij hebben dark stores [supermarkten waar alleen bezorgers mogen komen om de bestelling bij elkaar te zoeken] van waaruit ze bezorgen. Wij hebben ze ook, maar noemen ze gewoon winkels.”