Plus en Coop fuseren tot een supermarktorganisatie

Supermarktketens Plus en Coop hebben een overeenstemming bereikt over een fusie. Dat hebben de ketens maandagochtend bekendgemaakt. De in totaal 550 winkels gaan verder onder de naam Plus. De gecombineerde organisatie wordt naar verwachting begin volgend jaar actief. Eerst moeten de toezichthouder en de ledenraden de samensmelting nog goedkeuren.

Volgens Plus zijn er na de overname veertigduizend werknemers in dienst. Met ruim vijfhonderd winkels hebben de twee bedrijven een gezamenlijk marktaandeel van 10 procent. Doordat de winkels verdergaan onder de naam Plus, verdwijnt de naam Coop. De nieuwe coöperatie verwacht wekelijks 4,5 miljoen klanten te ontvangen. In de verklaring staat dat de supermarktketen gaat investeren in online mogelijkheden.

Vorig jaar profiteerden de supermarkten van de coronamaatregelen, zoals de sluiting van de horeca en het massale thuiswerken. Over het hele jaar steeg de totale omzet tot 45 miljard euro, ruim 4 miljard meer dan een jaar eerder. Coop behaalde vorig jaar 1,74 miljard euro omzet, dat is een toename van zo’n 16 procent. Het marktaandeel van de keten groeide met 0,2 procentpunt. Plus realiseerde vorig jaar ook 0,2 procentpunt groei en een omzet van bijna 3 miljard euro.