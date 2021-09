‘Niets houdt je tegen als je iets graag wil’

in

‘Als jongetje zat ik altijd vol energie: ik was een vrij druk kind en speelde veel met vriendjes. Dat maakte dat mijn groep-8-leerkracht me een mavo-advies gaf, terwijl mijn Cito-score duidelijk hoger aangaf. De docent vond me té druk en dacht dat de havo niet verstandig was. Toen ik op de mavo goede cijfers haalde en na het eerste jaar al naar de havo mocht, heb ik gedacht: oké, dan maar met obstakels.

„Geneeskunde is wat ik wilde doen; er was geen plan B. Ik heb altijd al interesse gehad in hoe ons lichaam werkt en ben graag met mensen in contact. Uiteindelijk heb ik mijn propedeuse gehaald bij een biomedische hbo-opleiding en daarna deelcertificaten gehaald voor natuurkunde, biologie, scheikunde en wiskunde op vwo-niveau. Toen mocht ik beginnen met geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ik was zo gemotiveerd: ik eindigde als nummer vijftien van dertienhonderd deelnemers aan de selectietoets.

„Als ik terugkijk, had ik liever gezien dat mijn basisschoolleraar me het voordeel van de twijfel had gegeven. Mijn moeder kwam op haar tweede vanuit Turkije naar Nederland; mijn vader toen hij achttien was. Ze spreken prima Nederlands, maar wisten niet dat je zo’n schooladvies ook zou kunnen aanvechten. Ik stond er alleen voor. Het is aan de ene kant mooi dat mijn ouders tevreden waren met mavo, maar voor mijn kinderen later – ik heb een grote kinderwens – zou ik zo’n advies wél willen aanvechten. En laten zien dat als je iets graag wil, niets je tegenhoudt.”

uit

‘Voor een student denk ik dat ik prima verdien. Omdat ik moet wachten tot mijn co-schappen beginnen, eind dit jaar, kan ik nu werken als contactonderzoeker bij de GGD en nachtdiensten draaien op de verkoeverkamer. Ik probeer geld opzij te zetten, maar ik doe ook graag leuke dingen: op vakantie gaan, eten en drinken met vrienden. Aan het eind van de maand denk ik: waar is al dat geld nou gebleven?

„Ook gaat er veel geld naar kleding: gemiddeld zo’n twee- tot driehonderd euro in de maand. Maar ja, dat is één bestelling bij de ZARA en een paar schoenen. Als ik dan ook nog een keer iets echt nodig heb, een zwembroek ofzo, zit je al aan dat bedrag.

„Mijn laatste grote aankoop was een draaitafel. Dat was in het begin van de lockdown iets om me mee bezig te houden. Het lijkt me leuk om straks tijdens mijn co-schappen in het weekend af en toe een avondje te draaien. Even een andere omgeving dan het ziekenhuis.”

Netto-inkomen: gemiddeld 2.100 euro Lasten: huur, g/w/l (450 euro); mobiel/internet/tv (60 euro); verzekeringen (150 euro); vervoer (40 euro); boodschappen (200 euro); abonnementen (40 euro); sport (50 euro); kleding (200-300 euro); verzorging (20 euro); horeca (200 euro). Sparen: 300-500 euro Laatste grote uitgave: draaitafel (1.100 euro)