Na 41 jaar fietst Bert weer met Roos over de Herengracht

Epidemioloog/kunstorganisator Bert Rijcken (73) fietste in augustus 1980 met voorop zijn dochter Roos (43, levensloop-psycholoog) over de Amsterdamse Herengracht.

„Het was vakantie. We logeerden bij een goede vriend, Fritjof. Dat deden we als gezin vaker: vanuit Groningen met de auto een weekeindje Amsterdam. De fietsen gingen dan mee. Roos was twee en haar broer Ties vier. Ik herinner me de stilte van een zondagochtend op de Amsterdamse gracht. Hanneke, hun moeder, en ik kenden elkaar vanaf onze jeugd in Heerlen. Als tieners aten wij ooit al eens romantisch een ijsje. Roos kent een verhaalversie waarin mijn eigenlijke date niet kwam opdagen en ik met Hanneke aanpapte in de ijssalon. Daaraan heb ik geen actieve herinneringen. Pas tijdens onze studie in Groningen werden wij een stel. De kinderen nam ik graag mee op de fiets, soms tegelijkertijd, voor en achter. Ik vertelde ze vieze verhaaltjes, met poep en pies: heel gezellig.

Fietsend met een kind zorgde voor een gelukkig en trots gevoel, ook die dag. We waren onderweg naar de pont over het IJ. We gingen zwemmen bij Broek in Waterland.

Roos vond het een beetje eng; zie ik nu. Destijds was ik bewust van mijn beschermende rol. Vertrouwen geven en je kind serieus nemen.

Net vader geworden wees een vriend mij erop dat je kinderen niet voor de gek moet houden. Niets makkelijkers dan dat, zei hij. Je moet ze serieus nemen: een goed inzicht. Eenmaal in Broek in Waterland lag ik al in het water, toen Roos nog langs de kant stond. Ze keek naar me, twijfelde wat. Ik riep: spring maar, doe maar. Roos, met zwembandjes om haar armen, nam een aanloop en sprong het water in. Dat devies gebruikte ik bij beide kinderen. Spring maar. Doe maar. Je kunt het. Ik ben er.”

