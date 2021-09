Militaire coup Guinee: president zit vast, grondwet is geschrapt

De president van Guinee Alpha Condé wordt sinds de militaire staatsgreep van zondag door coupplegers op een onbekende plek gevangen gehouden. Verder is de grondwet van tafel geveegd, zijn de land- en luchtgrenzen gesloten en is landelijk een avondklok van kracht. Volgens persbureau AFP heeft een officier, geflankeerd door gewapende militairen, dat verklaard in een zondag uitgegeven video. Volgens de junta krijgt de 83-jarige afgezette president toegang tot medische zorg, maar hoe hij er aan toe is en wanneer hij wordt vrijgelaten, is ook maandag nog onduidelijk.

Met die verklaring neemt de internationale gemeenschap geen genoegen. VN-secretaris-generaal António Guterres heeft de staatsgreep in een tweet sterk veroordeeld en roept op tot de onmiddellijke vrijlating van Condé. De Afrikaanse Unie sluit zich daarbij aan, terwijl EU-buitenlandchef Josep Borrell „respect” eist voor de rechtsstaat en voor „het welzijn van van de bevoking”. Verder dreigt het West-Afrikaanse economische samenwerkingsverband ECOWAS met sancties als de orde niet wordt hersteld.

De staatsgreep heeft ook gevolgen voor de sportwereld. De WK-kwalificatiewedstrijd van Guinee tegen Marokko op maandag is uitgesteld om de veiligheid van de betrokkenen te garanderen, verklaarde wereldvoetbalbond FIFA. Spelers van het Marokkaanse nationale team zijn teruggekeerd naar huis.

Feest

Bij de staatsgreep zijn voor zover bekend geen dodelijke slachtoffers gevallen, hoewel inwoners van de hoofdstad Conakry talloze automatische geweerschoten zouden hebben gehoord. Condés gewelddadige afzetting volgt op politieke onvrede over zijn derde ambtstermijn, die hij vorig jaar pas kon gaan vervullen na het herschrijven van de grondwet. Zowel de politieke oppositie als de militaire junta eisten zijn afzetting, maar het is na zondag onduidelijk in hoeverre deze twee partijen de handen ineen zullen slaan.

Het hoofd van de junta zei zondag op nationale televisie dat het „wanbeheer” van de regering aanleiding was voor de staatsgreep en dat de politiek niet langer aan „één man” zal worden toevertrouwd. Het nieuws over de staatsgreep leidde in delen van de hoofdstad tot feestelijke taferelen. Honderden burgers die de volgens hun autoritaire leider zat zijn, kwamen samen en applaudiseerden om de overwinning van de militairen te vieren.