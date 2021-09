‘Mijn docenten wisten niet eens wat een iPhone was’

Naam Lennon Fokkens

Leeftijd 27

Woont in Haarlem

Is: technisch specialist

‘Zodra ik had gehoord over de introductie van de iPhone 3G in Nederland, ben ik er bij mijn ouders over gaan zeuren. Na het succesvol afronden van een schooljaar op de middelbare school, kreeg ik er eentje cadeau van mijn ouders, alleen al omdat mijn moeder er ook een wilde. Samen gingen we naar de winkel. Dat was een feestelijk moment.

„Het was echt een ding bij ons op school. Willekeurige scholieren spraken mij aan met de vraag: is dat dé iPhone? Vaak kon ik ’m tijdens de les gewoon gebruiken of op tafel laten liggen, omdat de docenten niet eens wisten wat het apparaat nou precies was.

„In meerdere aspecten was de iPhone revolutionair, terwijl wat hij kan nu allemaal vanzelfsprekend is. De apps, met domme spelletjes. Er was ook een app waarmee je kon doen alsof je een glas bier dronk. Nu klinkt het heel stom, toen vonden we het fantastisch.

„Maar het echte revolutionaire zat ’m vooral in het internet – 3G. Ik had al eerder een telefoon gehad waarmee je op internet kon, maar dat waren webpagina’s in platte tekst, met verder geen opmaak. Hiermee kon je écht internetten. Toen ik mijn eerste iPhone kreeg, was er nog geen datalimiet. Pas toen smartphones ‘mainstream’ werden, kwamen er datalimieten. Daar moest ik echt aan wennen.”

„Het zat ’m in de eenvoud. Je kon gewoon op straat de weg zoeken of kijken hoe laat de trein gaat. Ook het feit dat het een iPod en een telefoon in één was: toen ik hem gekocht had, heb ik er thuis direct mijn lievelingsmuziek op gezet en ben ik ermee door de stad gaan lopen. Fantastisch vond ik dat. De iPhone had nog geen selfiecamera, maar er was wel al een ‘selfiecultuur’, Hyves stond vol met foto’s, van ‘kijk mij en mijn iPhone’.

„Ik was destijds enorm fan van Lady GaGa en hield via Twitter een fanaccount over haar bij. Het feit dat ik overal waar ik was toegang had tot Twitter, was ongekend. Er ging zo een hele grote wereld voor mij open en ik kwam in contact met allerlei mensen van over de wereld.

„Voordat ik mijn iPhone had, kwam mijn moeder ’s avonds altijd controleren of het licht uitstond als het bedtijd was. Toen ik het toestel eenmaal had, deed ze dat ook, maar kon ik tot diep in de nacht onder het deken liggen scrollen.

„3G-internet was nét geïntroduceerd en ik vond het ongelofelijk snel. Achteraf lach je om de snelheden van toen. Ik heb een tijdje in Londen gewoond, toen daar net 4G werd uitgerold. Toen ik eenmaal weer in Nederland was, en hier nog steeds 3G gebruikt werd, moest ik weer enorm wennen aan het ‘langzame’ internet.”