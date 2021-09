Marswagentje bemachtigt eerste gesteentemonster voor returnmissie naar aarde

Marskarretje Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is erin geslaagd een gesteentemonster op Mars omhoog te boren. Het monster is op 1 september genomen en zit nu heelhuids in een buisje van Perseverance. Dat bevestigden foto’s die een camera aan boord maakte op vier september.

Een „historische gebeurtenis”, noemde NASA het opboren in een persbericht. Dit is het eerste gesteentemonster van Mars dat uiteindelijk naar de aarde gestuurd zal worden.

Microbieel leven

In de vijfenveertig kilometer brede krater Jezero, net iets ten noorden van de Martiaanse evenaar, rijdt Perseverance, met een snelheid van hooguit 150 meter per uur. Miljarden jaren geleden stroomde daar water en mogelijk was er ooit microbieel leven. Een van de belangrijkste missies van het karretje is om meerdere monsters te nemen van gesteente in de krater, om die vervolgens terug te sturen naar de aarde voor onderzoek.

Net iets dikker dan een potlood zijn die monsters. Ze worden genomen met een holle boor, die gemonteerd is aan een twee meter lange robotarm. Daarna worden de monsters in een buisje gestopt. Een camera aan boord stuurt foto’s van het buisje naar de aarde, zodat onderzoekers kunnen controleren of het monster intact is.

De NASA is extra blij, want begin augustus mislukte de eerste poging van Perseverance om te boren op Mars. De boor van Perseverance bleek niet geschikt voor de grond waar het karretje toen op stond; het gesteente brokkelde uit elkaar.

Boren op Mars is ook niet makkelijk. Een Duitse instrument dat in 2018 meeliftte met Marslander Insight om metingen onder de grond te doen, lukte het niet om dieper te komen dan drie centimeter. Ondanks de vijfhonderd hamerslagen die hij deed.

Tweede poging

Nu, met de tweede poging van Perseverance is het dus wél gelukt. Op 1 september boorde hij met succes in een rots op Mars, iets zuidelijker in de krater dan waar hij zijn eerste boorpoging deed. De spanning was groot want de eerste foto’s die moesten laten zien of het monster daadwerkelijk intact in het buisje zat, waren te slecht belicht. Maar op vier september arriveerden op aarde nieuwe foto’s, met gunstiger zonlicht. Daarop was te zien dat het monster heelhuids in het buisje zit.

„Werkelijk fantastisch”, zegt Vincent Icke. Hij is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en vooral onder de indruk van de technologie waarmee het opboren op Mars is uitgevoerd. „Het is niet zoals hier op aarde dat je met muisklikken een karretje kunt besturen. Daarvoor is Mars véél te ver weg. Het duurt gemiddeld dertien minuten voor een commando daar aankomt. Dat het gelukt is om op zo’n grote afstand te boren in een grond waar nog nooit iemand geweest is, onderstreept iets wat ik altijd zeg: de mens heeft in de ruimte niets te zoeken, maar instrumenten kunnen daar fantastisch werk leveren.”

ESA-karretje

Het buisje wordt straks bewaard op een nog nader te bepalen plek op Mars en er zullen door Perseverance meer monsters genomen worden. De monsters worden dan over een jaar of zeven opgehaald door de Sample Fetch Rover. Dat is een klein, Europees Marskarretje dat nog in ontwikkeling is. De Sample Fetch Rover zal de monsters met een raketje naar een speciale Marssatelliet schieten die alles terug zal brengen naar de aarde, vermoedelijk over een jaar of tien.