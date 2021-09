Het Engelse Lake District zucht onder pandemic walkers en klimaatverandering

Bij het uitzichtpunt Orrest Head maken twee verliefde tieners foto’s van elkaar voor het glinsterende Windermere, het grootste meer van het Engelse Lake District. Beiden dragen een spijkerbroek. Zij heeft een wit T-shirt aan, hij een nette donkerblauwe trui. Een wat ouder stel probeert even verderop giechelend een telefoon op een selfiestick te prutsen. Twee andere wandelaars proberen wijs te worden uit het informatiebord met de bergtoppen die het Windermere omringen. Slechts één wandelaar bij het uitzichtpunt draagt bergschoenen.

Op de top is het met negen mensen relatief rustig, maar door de smalle straten van het dorpje dat eveneens Windermere heet, rijdt een permanente stroom auto’s, de daken glimmend in de zon. De terrassen zijn rond lunchtijd allemaal gevuld, aan de tafeltjes drinken gezinnen en vriendengroepen grote glazen bier.

Het soort toerist in het Lake District is sinds het begin van de coronapandemie veranderd, vertelt medewerkster van het toerismeinformatiepunt The Mountain Goat Candice Hardie (32). In plaats van doorgewinterde bergbeklimmers en actieve wandelaars uit alle hoeken van Europa, zag ze deze en vorige zomer vooral Britten zonder veel ervaring met het buitenleven. „Ik heb het in de zeven jaar dat ik hier werk nog nooit zo druk gezien, maar onze active tours zijn nog lang niet volgeboekt”, vertelt ze vanachter de toonbank en een mondkapje met bloemetjesprint.

Rommel

Ook manager James van outdoorwinkel Stuart’s Sports (hij wil zijn achternaam niet in de krant omdat „mensen in Windermere over elkaar praten”) ziet veel „outdoor uneducated people” binnenkomen. „Het zijn Britten die normaal naar plekken als Benidorm gaan en het Lake District nu voor het eerst in hun leven zien.” Voordeel is dat ze meer uitgeven in zijn winkel: ze moeten al hun gear nog kopen.

Het plaatsje Bowness-on-Windermere. Peter Luckhurst/Shutterstock.

Maar James ziet tijdens zijn wandelingen in het natuurgebied ook een nadeel: „Overal ligt troep, zoals lege blikjes en niet-opgeruimde resten van kampvuren.” Ook andere inwoners storen zich aan de toegenomen rommel in het nationale park. Zo weet geograaf Simon Carr dat een van de mensen die het natuurgebied schoonhoudt dagelijks drie à vier keer zoveel afval ophaalt als normaal en moeite heeft het haar toegewezen gebied schoon te krijgen. „Zelf ben ik wel eens campingstoelen, wegwerpbarbecues en zelfs een gloednieuw stand up paddle board tegengekomen.”

De natuurherstelorganisatie Fix the Fells vreest dat de toestroom van drommen minder ervaren wandelaars meer negatieve effecten heeft. Eind augustus waarschuwde zij dat de toegenomen drukte leidt tot meer slijtage aan de heuvels. „Het is drukker dan ik ooit heb gezien”, zei programmaleider Joanne Backshall tegen The Guardian, „en de erosie voltrekt zich sneller dan ik ooit heb gezien.”

Volgens Fix the Fells zijn sommige paden die eerst twee meter breed waren, door de toestroom van pandemic walkers meer dan twaalf meter breed geworden.

Ook geograaf Carr, verbonden aan de universiteit van Cumbria middenin het Lake District, ziet de aantasting van de natuur. Maar, benadrukt hij, het toegenomen aantal bezoekers is niet het grootste probleem. „Er zijn twee écht grote bedreigingen voor de natuur in het Lake District en dat zijn klimaatverandering en landbouw.”

Schapen

Een van de grootste aanjagers van bodemerosie is het door klimaatverandering toegenomen aantal „intense regenbuien”, zegt Carr. Daarbij vallen in een paar uur centimeters neerslag. Vooral wanneer er daarvoor een droge periode is geweest, kan de plotse, hevige regelval hele heuvels kaal spoelen.

Ook de landbouw in het gebied heeft grote invloed op de natuur. Door de jaren heen moesten talloze bomen wijken om ruimte te maken voor de inmiddels drie miljoen schapen die grazen op de glooiende grasvelden op de heuvels – hét beeld van het Lake District dankzij schrijvers als Beatrix Potter en William Wordsworth. Jonge boompjes en planten worden veelal opgegeten voor ze de kans hebben groot te worden. „Hierdoor verlies je plantensoorten die goed zijn in het opslaan van CO 2 . En doordat de vegetatie is veranderd, is de wateropslagcapaciteit van de bodem verminderd”, zegt Carr.

Minder vegetatie versterkt het erosieproces, wat weer negatieve invloed heeft op de biodiversiteit. Sommige vogels kunnen er niet meer nestelen, insecten verdwijnen en de leefomgeving van vissen worden aangetast door het sediment dat in de meren terecht komt. Ook vergroot erosie in combinatie met meer neerslag de kans op overstromingen. „Het Lake District verkeert in slechte staat”, aldus Carr.

Geen oplossing

Een kant-en-klare oplossing voor de verslechtering van de natuur is er niet. „Sommigen pleiten ervoor alle mensen weg te halen en het gebied volledig te laten verwilderen. Maar dat is maatschappelijk onacceptabel: het park wordt gewaardeerd vanwege zijn door mensen gecreëerde, uitzichten over het glooiende landschap.”

Ook de Schotse Geraldine Walker (67) – grote zonnebril, haar opgestoken – vertelt terwijl ze met haar man afdaalt van Orrest Head dat ze het uitzicht over de groene velden met grazende schapen brilliant vindt. „Wij gaan normaal naar Tenerife of Mallorca en zijn hier voor het eerst. Ik zou komende jaren graag terugkomen”, zegt ze. Haar man Robert (72) – met zweetvlekjes gespikkeld grijs shirt, zonnebril – knikt bevestigend. Terwijl het stel doorloopt, waarschuwt ze dat de rest van de wandeling – van in totaal 4,5 kilometer – „wel zwaar is, hoor”.

Uitzicht op Ullswater, vanaf Birkhouse Moor. Nigel Kirby/LOOP IMAGES

De Londense Caroline Tully (27) doet met haar vriendin Helen Thompson (26) een meerdaagse wandeling door het Lake District. Voor hen is het niet erg dat het soort toerist is veranderd: buiten de dorpen en de gebaande paden is het, waarschijnlijk door het uitblijven van niet-Britse natuurliefhebbers, „veel rustiger dan verwacht”, zegt Tully terwijl ze uitpuffen op een bankje in Windermere. Naast hen rusten rugzakken waar wandelstokken uitsteken, op de achtergrond raast de ene na de andere auto voorbij.