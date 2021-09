Drie generaties W.G. van de Hulst: ‘Mijn opa gold als vrijgevochten’

Wim van de Hulst is fotograaf en vormgever. Voluit heet hij Willem Gerrit. Zijn vader en zijn grootvader heetten ook zo, W.G. van de Hulst. Om verwarring te voorkomen stond er junior achter de naam van zijn vader. Zo stond (en staat) het ook op meer dan negentig kinderboeken: ‘Door W.G. van de Hulst. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.’ Het wegje in het koren, Het huisje in de sneeuw, Van drie domme zusjes, Rozemarijntje (vijf delen), In de Soete Suikerbol (zeven delen), Peerke en z’n kameraden, Het kerstfeest van twee domme kindertjes.

Hele generaties kinderen zijn opgegroeid met die boeken, ikzelf ook. Je kreeg ze van familie, ooms of tantes die ze zelf hadden gelezen en altijd bewaard. En natuurlijk op de zondagsschool, na afloop van de kerstviering lag er voor iedereen een mandarijntje én een boek van W.G. van de Hulst. Die boeken waren altijd spannend en ontroerend tegelijk, zo beeldend geschreven dat je je veel verhalen nog steeds min of meer herinnert.

De dikke bakker had het druk, o zo druk. Honderd suikerbollen! En dan voor de koning!… Zijn bolle rode wangen glommen van de warmte en van de pret… En de bollen moesten lekker zijn, zó lekker als hij ze nog nóóit gebakken had… Hij zou zijn uiterste best doen. En hij maakte mooie balletjes deeg klaar, met boter en rozijnen en amandelen en sukade en vanille en nog veel meer lekkers… En hij joeg zijn lange, magere vrouw, die altijd keek net of ze kiespijn had, de winkel uit, de kamer in. En hij joeg alle buren, die over de onderdeur een praatje wilden maken, van de stoep… Werken moest hij; – werken! Maar opeens dacht hij weer aan Louw en aan de arme hond, die zo bedrogen was. En opeens kwamen ook de twee spotlichtjes weer in zijn vriendelijke ogen. „Ja, ja, dat zal ik doen, lelijke gierigaard, lelijke hondenbedrieger. Ja, Ja, dat zal ik doen!” En de dikke bakker ging iets zoeken. Bij de oven lagen takkenbossen, daar zou hij wel vinden wat hij zocht, ja! En ’t moest niet zo’n kleine, gladde zijn; maar een gróte, – één die wijd open stond. Ja, daar lag er al een. En wat zocht de bakker daar tussen de takkenbossen bij de oven? Een denneappel, een grote denneappel met wijdopen schubben. Uit: In de Soete Suikerbol, deel 1 (1931)

Foto’s Merlijn Doomernik

Al even beeldend als de verhalen waren de illustraties, de dikke bakker en zijn dunne vrouw zie je nog zo voor je, hij met zijn koksmuts op, zij altijd in het zwart. Het weggetje in het koren ook, met dat bordje verboden toegang ernaast waardoor je wist: hier gaat straks iets helemaal fout. En dan die zusjes die hun zoekgeraakte broertje zochten, de handen rond de mond om beter te kunnen roepen, hun blozende gezichtjes strak van de ongerustheid.

Wim van de Hulst (63) ontvangt mij in de atelierwoning van zijn overleden vader in Nieuwersluis. Grootvader, vader en zoon – ze horen bij elkaar, zie je meteen wanneer je binnenstapt in dit zelf ontworpen huis, dat tegenwoordig dienstdoet als minimuseum. Er hangt en staat werk van zijn vader: bronzen beelden en manshoge schilderijen, vaak van half abstracte landschappen zonder mensen. In een apart zaaltje: De Metro, een panorama van acht enorme doeken met daarop eenzaam ogende, verstild weergegeven figuren in een ondergronds station.

Tegenover het werk van de vader dat van zijn zoon: foto’s die Wim van de Hulst maakte voor tijdschriften als OOR, Elegance en Volkskrant Magazine. Je herkent Lou Reed, Brian Ferry, Nick Cave, Lydia Lunch. Hugo Claus en Leo Vroman. Umberto Eco. Op alle foto’s zie je ontspannen, open ogende mensen. Je denkt: ze voelden zich veilig voor de lens van de fotograaf.

Loop je door dan kom je in het atelier, zijn vaders schildersezel staat er nog. Aan de muur een schilderij van zijn zwangere vrouw, twee kleine kinderen aan weerszijden van haar lange rok. Met Diet was W.G. van de Hulst junior (1917-2006) vijftig jaar getrouwd. Op het schilderij is ze zwanger van Wim, de twee kinderen zijn z’n zussen, Rose Marijne en Carolien.

En dan is er nog ‘opa’s kamertje’, de kamer voor W.G van de Hulst (1870-1963). Naast de leunstoel waarin hij ooit zat te schrijven, liggen daar in een paar kasten al zijn boeken opgeslagen. Honderden zijn het, soms in meerdere drukken, zoals de zeven delen van In de Soete Suikerbol. Verder: door hem geschreven schoolboeken, diverse kinderbijbels en talloze vertalingen. Bijbelse Geschiedenissen ligt er in het Esperanto, Het kerstfeest van twee domme kindertjes in het Japans.

We zijn naar dit kamertje gelopen nadat ik heb verteld over mijn herinneringen aan de boeken – en dat we er elk jaar weer een kregen op de zondagsschool. Wim van de Hulst: „Wij gingen niet naar de zondagsschool, maar wel naar de school met de bijbel. En daar kreeg iedereen bij de kerstviering ook een boekje van mijn opa met illustraties van mijn vader. Maar naast die stapel lagen dan altijd drie boekjes van andere christelijke schrijvers, Anne de Vries of K. Norel. Die waren voor mijn zusjes en mij, want het hoofd van de school dacht heel attent: die kinderen hebben die boeken natuurlijk al.”

Hij bukt zich en pakt uit het antieke kastje dat zijn grootvader ooit cadeau kreeg van de uitgeverij, een gebonden boek van pakweg twintig centimeter dik. „Kijk, dit is heel bijzonder.” We zien een ouderwets regelmatig handschrift op lijntjespapier, Handschrift Bijbelse Geschiedenissen staat op de eerste bladzijde, de indertijd meest bekende kinderbijbel. „Opa was hoofd van de lagere school, maar opa was ook wel wat zuinig. Dus als hij zijn boeken schreef dan deed hij dat met een kroontjespen in een schriftje van school. En als het boek dikker dreigde te worden dan pakte hij nog een schriftje. Daarna ging het met een touwtje eromheen naar de uitgeverij, waar het werd uitgetypt. Een aantal van die schriftjes heeft hij later laten inbinden. Dat is wat je hier ziet.”

W.G. van de Hulst junior was veertien jaar toen zijn vader hem vroeg om illustraties te maken bij In de Soete Suikerbol, dat oorspronkelijk verscheen als dagelijks stripverhaal in De Standaard, een later verdwenen protestants-christelijk dagblad. „Je moet je voorstellen: mijn vader kwam thuis van school en ging dan eerst zijn huiswerk maken. In die tijd schreef opa, ook net terug van school, zijn dagelijkse twee kolommen. Dan maakte mijn vader er twee tekeningen bij, even drogen en hup, alles in een envelop. Daarna reed mijn vader op de fiets naar het station en ging die envelop met de stoomtrein mee naar de drukkerij. Dus als je nu alle zeven delen vergelijkt, zie je de ontwikkeling: van charmante, maar onbeholpen draadfiguurtjes naar volwassen illustraties. Growing Up in Public was het, net als in die song van Lou Reed.”

Wat betekent dit huis voor je?

„Hier kun je zien dat in het werk van mijn opa, mijn vader en mijzelf een doorgaande lijn zit – een lijn die ik pas in de loop van de tijd ben gaan begrijpen. Ik hoop dat ik je vandaag opa kan laten zien als humanist, in plaats van als gereformeerde kinderboekenschrijver, zoals hij tegenwoordig vooral te boek staat. Hij was niet eens gereformeerd, opa en oma waren hervormd. En mijn vader heeft weliswaar de eerste helft van zijn leven als illustrator gewerkt, maar na de dood van opa ging hij als kunstenaar die geschoold was aan de rijksacademie, op zoek naar wat de mens drijft – daar stelde hij zich volledig voor open. En dat streef ik als portretfotograaf ook na: ik wil mij zo open mogelijk stellen voor iedereen die ik fotografeer. Zodat mijn foto’s niet zozeer mijn capaciteiten als fotograaf, maar vooral die personen en hun verhaal laten zien.”

Wat bedoel je als je zegt dat je opa vooral humanist was?

„Een voorbeeld, Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Dat boek gaat over twee kinderen die in de kerstnacht een lichtje zien branden, de een vanuit haar kasteel bovenop de berg, de ander vanuit zijn arme houtvestershut. Eigenlijk zien ze olielampen branden achter elkaars ramen, maar ze denken dat bij dat licht het kerstkindje te vinden is. Dus glippen ze de deur uit, het bos in. Het gaat sneeuwen, het wordt koud, ze verdwalen allebei – en midden in het bos komen ze elkaar tegen. Uiteindelijk vinden hun ongeruste ouders hen en vieren de twee gezinnen samen kerstfeest, arm en rijk verenigd. En natuurlijk kun je dan zeggen: dat is een christelijk verhaal. Maar eigenlijk gaat het over een rechtvaardige, humane wereld.”

En precies dát, zegt hij, wil hij vandaag rechtzetten: „De strijd om het bestaan komt veel voor in de boeken van opa, mensen die ondanks hun armoede bezig zijn met de waardigheid van het leven. Dat er ook in gebeden wordt is niet het hoofdthema. Natuurlijk was opa een gelovig man, het geloof speelde een belangrijke rol in zijn leven. Maar iedereen was gelovig in die tijd, het was ver voor de ontzuiling. En opa werd regelmatig op de vingers getikt door de christelijke auteurskring die je toen had: er werd in zijn boeken niet genoeg gebeden, vonden ze. Binnen die groep gold hij juist als vrijgevochten.”

We zijn buiten op het terras gaan zitten, maar terwijl we praten loopt hij regelmatig even naar binnen. Dan komt hij terug met een illustratie, een catalogus of een boek. En daar vertelt hij dan weer een anekdote bij, zoals die over de schaatswedstrijd. „Mijn vader had twee broers en alle drie waren ze enorme sporters, ze roeiden en ze konden heel goed schaatsen. Op een dag was er een schaatswedstrijd voor alle kinderen uit de streek, met als hoofdprijs een leverworst. Toen heeft opa tegen zijn zoons gezegd: hou je vandaag een beetje in, ik weet dat jullie kunnen winnen maar die arme kinderen van de steenovens kunnen die prijs beter gebruiken. En dan krijgen jullie vanavond leverworst van mij.”

Hoe was het om op te groeien in een familie met zo’n bekende naam?

„Dat was vooral heel leuk. Mijn vader was eigenlijk altijd thuis, en daar was hij dan met dat illustratiewerk voor kinderboeken bezig, voor opa, voor schoolboeken en later ook voor door hemzelf geschreven kinderboeken. Hij schreef bijvoorbeeld verhalen bij een schoolplaat die hij had geïllustreerd, die je als onderwijzer kon uitrollen en ophangen in de klas. Op die kaart zag je een stadje in de zomer waarin van alles gebeurde, dat waren de kinderen uit de verhalen. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet heette de verhalenbundel. Het was een enorm succes, dus dacht mijn vader: wat kan ik daar nog meer mee doen. En toen is hij op een ochtend naar zijn atelier gegaan en heeft hij de hele plaat overgeschilderd met wit en grijs. Daarna heeft hij mijn moeder wakker gemaakt en gezegd: ‘Kijk Diet, het heeft gesneeuwd.’ Het was hetzelfde dorpje, maar dan in de winter. Kijk, het heeft gesneeuwd is toen de titel van de tweede verhalenbundel geworden, waar dezelfde kinderen in terugkomen.”

Hij is weer opgestaan en komt terug met kinderboeken die zijn geschreven en geïllustreerd door zijn vader: Tippeltje, Ezeltje, Het verdwaalde schaap. „Wat jij op de zondagsschool kreeg, waren boeken uit opa’s serie ‘Voor onze kleinen’. Mijn vader maakte de ‘Cirkel-serie’. Kijk hoe hij de letters van de titels uit die cirkels liet komen: zo mooi. Ik ontwerp de laatste jaren ook veel boekomslagen – ik vind het erg jammer dat ik het hier vroeger nooit met hem over heb gehad.”

Daar is een weg-je in het ko-ren… Het is heel stil; – het is heel mooi. En als de wind komt, wie-gen de gou-den a-ren zacht heen en weer. ’t Is net of ze roe-pen: ‘Kom maar! Kom maar!’ En er zijn vuur-ro-de klap-ro-zen in het ko-ren. Dat zijn de ro-de vis-jes van de gou-den zee… zo mooi, zo mooi! ’t Is net of ze roe-pen: ‘Vang ons maar! Vang ons maar!’ Maar…. Dat weg-je is een krom weg-je! Zie je wel? Je kunt het eind he-le-máál niet zien… o, neen, het eind is heel, héél ver wèg, het ko-ren in. Waar zou dat weg-je héén-gaan? Ja, wáár zou het heen-gaan? En er staat een ho-ge paal bij dat weg-je; met een plank-je er aan… een plank-je met let-ters er op. Kijk maar! Wat zou er op het plank-je staan? Ja, – wat zou er op staan? Uit: Het wegje in het koren (1948), uitgebracht in de serie ‘Voor onze kleinen’ Heb je een verklaring voor het succes van de boeken van je grootvader en je vader? „De boeken van opa zijn heel goed geschreven, als je kijkt naar: hoe zet je karakters neer, hoe beschrijf je het landschap, hoe trek je lezers een verhaal in. En ze hebben bijna altijd een happy end, ze gaan over hoop en over licht. En hoop en licht – dat zie je ook letterlijk terug in het werk van mijn vader als kunstenaar en illustrator.” Hij bladert door een boek met werk van zijn vader. „Deze illustratie van In de Soete Suikerbol bijvoorbeeld heeft mijn vader getekend vanuit het perspectief van de oven. Op de voorgrond liggen de suikerbollen en daarachter, in het licht van de geopende oven, zie je het glimmende gezicht van de bakker. Als je naar die tekening kijkt, voel je bijna fysiek de warmte van dat moment. Ik denk ook… Ik denk dat ze allebei heel lang kind gebleven zijn. Opa had geen makkelijke jeugd. Hij was de oudste zoon, en omdat zijn vader vroeg overleed, moest hij al jong voor dat gezin zorgen. Ik denk dat hij in zijn kinderboeken de veilige wereld van de jeugd opzocht, dat hij zich daar opnieuw in wilde inleven. Als hij een kinderboek schreef dat speelde in de winter, dan gingen de gordijnen dicht, ook als de zon scheen. Voor Het wegje in het koren ging hij op de grond, half onder zijn statige houten bureau zitten schrijven: dat was het weggetje. En mijn vader… Hij was tijdens de samenwerking met mijn opa natuurlijk de junior. Hij had ook echt de onbevangenheid van de kinderziel – er zit een enorme kwetsbaarheid in zijn tekeningen, het is allemaal heel gevoelig werk. Maar de sluimerende kunstenaar in hem is pas losgebroken na opa’s overlijden. Zijn scheppingsdrang werd fenomenaal – voor zijn beelden en zijn doeken kreeg hij een totaal nieuwe schare bewonderaars.” Waarom ben jij fotograaf geworden? Je was vast ook goed in tekenen. „Ik kreeg zelfs tekenles van mijn vader. Op de academie heb ik zowel grafische vormgeving als fotografie gestudeerd. Ik denk… Mijn vader was altijd solitair werkzaam, dat wilde ik liever niet. En ik zag veel fotografie om me heen: mijn moeder fotografeerde ons vaak en goed, en wanneer mijn vader weer eens geïnterviewd werd, kwamen er altijd fotografen over de vloer: ik vond het fascinerend om die aan het werk te zien. En mijn foto’s hebben ook een verhaal hè, ik wil steeds een ontmoeting laten zien: kom hier jij, vertel wie je bent. Als ik mensen fotografeer zeg ik ook: we gaan nu samen deze foto maken, ik ben hier niet om jou te schaden. Als fotograaf wordt je eigenlijk een heel intiem moment gegund met iemand: je wilt dat die persoon via jou contact maakt met iedereen die later die foto ziet. Dus ik vind: die persoon heeft recht op mijn kwetsbaarheid als fotograaf.” De dagen gingen voorbij, maar de jongens kwamen niet terug. En heel geduldig, maar vol verlangen, wachtte het jongetje, of ze toch niet eindelijk komen zouden. Ze hadden het immers beloofd. In de stille, warme zomermiddagen, als de zon zoo langzaam voortschoof langs de huizen aan de overzij, lag hij maar altijd weer te luisteren, of hij ook hooren zou het vroolijk geroep van hun stemmen, of het geploeter van hun sterke beenen in het water. Maar hij hoorde alleen het zingen en tjilpen en kwinkeleeren van zijn vrinden, de vroolijke vogels… o, hij hield toch eigenlijk nog meer van zijn vrinden, de vroolijke jongens. Waarom kwamen ze niet? Toch bleef hij hen vertrouwen. Ze hadden ’t beloofd. Welnu, dan moest hij ook geduldig zijn, en wachten en luisteren. En àl zwakker, àl zieker werd het jongetje. De dokter, die nu en dan eens kijken kwam, had tegen grootvader gezegd, toen deze hem uit liet, de lange gang van ’t oude huis door: „Je hebt een verbazend mooi plekje gevonden voor je armen jongen… ’t Is hier zoo wonderlijk stil en zoo rustig. Dat heeft hij noodig, want hij is zóó zwak, dat hij bijna niet meer leven kan. ’n Stakker is het, en z’n leven is net een vuurtje, dat langzaam uitdooft… ’k Geloof niet, dat hij den winter meer halen zal, de stumper… Geef hem nog maar wat vroolijkheid als ’t kan, grootvader! Maar – rustig houden, hoor, vooral rustig, dat de pijn niet zoo hevig wordt… Och, ’t zal maar gelukkig zijn als ’t kereltje uit z’n lijden is, nietwaar? Wij menschen zouden zeggen, wat doet zoo’n stakkerdje nog langer in de wreede wereld?”… Dat alles had de dokter gezegd. En grootvader had alleen maar geknikt, en nog eens geknikt. Maar achter zijn oogen brandden de tranen, en in zijn hart worstelden de gedachten met elkander, en op zijn lippen beefden woorden van boosheid en haat…. Niet tegen dien goeden dokter, die het jongetje niet meer genezen kon, – dat wist hij wel, – maar tegen die anderen, de vreemden, de wreedaards. Uit: Peerke en z’n kameraden (1919), illustraties van J.H. Isings jr. W.G. van de Hulst beschouwde Peerke en z’n kameraden als zijn meest belangwekkende boek. Het verhaal: Peerke en zijn grootvader, een Vlaamse vioolbouwer, vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog uit België naar Nederland. Peerke is in het oorlogsgeweld zijn ouders verloren en zijn beide onderbenen zijn afgezet. Hij ligt in bed in een klein kamertje, achter een raam aan een gracht, waar hij kennismaakt met vier stoere, voorbij roeiende jongens die zijn vrienden worden. Echt met ze spelen kan hij niet, hij kan niet lopen en hij is doodziek, hij blijft maar achter dat raam liggen. Aan het einde van het boek overlijdt hij. Peerke en z’n kameraden lijkt nog het meest op een pleidooi voor pacifisme, of anders in elk geval voor de humane omgang met oorlogsvluchtelingen. Je kunt het niet lezen zonder te gaan huilen. Zelf stelde Wim van de Hulst voor Uitgeverij Ambo Anthos Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog (2004) samen. Tien jaar lang verzamelde hij beeldmateriaal door voormalige slagvelden, loopgraven en tunnels te bezoeken, op zoek naar wat hij de menselijke afdrukken van de oorlog noemt. Wat vindt hij zijn meest belangwekkende werk? Wim van de Hulst: „Dat weet ik eigenlijk niet. Het portret van Hugo Claus? Of Leonard Cohen misschien? Wat mij aantrekt in de fotografie is de tijdelijkheid ervan. Ik kom ergens binnen en maak een opname, die verschijnt dan in een tijdschrift of op een affiche – en verdwijnt daarna weer: het was maar een moment. Voor mij is de rol die ik speel in het leven van mensen van groter belang dan het werk dat ik maak. De ontmoeting met die andere persoon: dat is voor mij het belangrijkste.” Open Atelier Willem G. van de Hulst: iedere eerste zondag van de maand van 13:00 tot 18:00. Stationsweg 10A, Nieuwersluis.

