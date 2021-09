Hoofd van de Pakistaanse inlichtingendienst bezoekt het ‘nieuwe’ Kabul

Ontspannen lachend stond hij zaterdag een kopje koffie te drinken in het chicste hotel van Kabul. Faiz Hameed, de driesterrengeneraal die sinds twee jaar aan het hoofd staat van de Pakistaanse inlichtingendienst ISI, kwam eens een kijkje nemen in het nieuwe Afghanistan – zo zag het eruit. De vraag is of hij tevreden was over wat hij zag.

In Afghanistan wordt algemeen aangenomen dat de ISI een sleutelrol heeft gespeeld in de machtsovername door de Taliban, al weet niemand hoe groot de invloed van de dienst precies is, hoe ze die uitoefent en wat het exacte doel is. Over de rol van Pakistan in het Afghaanse conflict is wel dit bekend: Talibanstrijders bewegen zich vrijelijk over de grens met Pakistan, gewonde strijders worden verzorgd in Pakistaanse ziekenhuizen en er bevinden zich Pakistanen onder de strijders.

Generaal Hameed wilde tegenover het Britse Channel 4 zaterdag niet zeggen wat hij in Kabul kwam doen. Op de vraag of hij de nieuwe machthebbers kwam ontmoeten antwoordde hij ontkennend. „We werken aan vrede en stabiliteit in Afghanistan”, vulde een medewerker voor hem in. En Hameed zelf, lachend: „Maakt u zich geen zorgen. Alles komt goed.”

Het Pakistaanse Geo News meldde later dat Hameed de Talibanleiders wel ontmoet heeft, maar wist niet wat er besproken is. Ook meldde Geo dat Hameed een ontmoeting had met Gulbuddin Hekmatyar, die in de burgeroorlog in de jaren negentig een van de wreedste krijgsheren was. Jaren later zwoer hij trouw aan Al-Qaida. In 2016 sloot hij een akkoord met de Afghaanse regering, waarvoor hij in ruil amnestie kreeg.

Een zekere orde in Afghanistan

Het motief voor de steun van Pakistan aan de Taliban wordt altijd gezocht in de slechte relatie met India, die weer voor een groot deel draait om de betwiste deelstaat Kashmir. Een extreem-islamitisch bewind in Afghanistan houdt de Indiase invloed in Kabul zo klein mogelijk, is de redenering.

Maar Pakistan ziet ook graag een zekere orde in Afghanistan. Het wil voorkomen dat grote groepen vluchtelingen de grens oversteken en dat er nieuwe conflicten uitbreken die tot in Pakistan doorsijpelen. Ook China is bang voor een uitbreiding van het conflict naar eigen land. En aangezien China via leningen en infrastructuurprojecten grote invloed heeft op Islamabad, zal Pakistan zich zeker willen inspannen om China gerust te stellen.

Pakistan wil zijn best doen om China gerust te stellen

Persbureau Reuters haalde vorige week een Pakistaanse functionaris aan die zei dat de Taliban hulp nodig hebben in het „reorganiseren” van de Afghaanse strijdkrachten, „zodat ze hun territorium onder controle kunnen houden”. Het bezoek van de ISI-baas kwam op het moment dat er een aankondiging van de Taliban werd verwacht over de samenstelling van de regering. Die is tot nu toe uitgebleven. De VN-Veiligheidsraad heeft de Taliban opgeroepen de regering „inclusief” te maken. Dit plaatst de Taliban voor een dilemma: in hun hang naar erkenning zouden ze moeten samenwerken met hun vijanden. Wellicht had generaal Hameed ook op dit punt een advies.

Lees ook: Waarom Pakistan de Taliban niet laat vallen