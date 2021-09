Fusie is enige weg voor Coop en Plus in strijd met concurrenten

Na C1000, Edah, Super de Boer en Deen verdwijnt er binnenkort opnieuw een bekende supermarkt uit het Nederlandse straatbeeld: Coop uit het Gelderse Velp. Opgericht in 1891. De keten gaat samen met branchegenoot Plus en zal voortaan ook die naam dragen, zo maakten de bedrijven maandag bekend.

Door de fusie ontstaat een coöperatie die qua marktaandeel de derde supermarktketen van Nederland zal vormen. Alleen Albert Heijn (35 procent) en Jumbo (21,5 procent) waren eind 2020 groter dan de 10 procent van de combinatie Plus-Coop. Samen hebben de ketens 582 winkels en een omzet van ruim 5 miljard euro.

Bij de twee bedrijven samen werken ongeveer 40.000 mensen. Als gevolg van de fusie verdwijnen waarschijnlijk banen, stelt Coop-directeur Fred Bosch. Hij sluit gedwongen ontslagen niet uit, maar een besluit daarover is nog niet genomen. Topman van de nieuwe combinatie moet huidig Plus-directeur Duncan Hoy worden. Supermarktveteraan Harry Bruijniks, die eerder onder meer directielid was van Albert Heijn en commissaris bij Jumbo, wordt president-commissaris.

Goede bekenden

Coop en Plus kennen elkaar goed. Ze zijn samen met Dirk de grootste van de wat kleinere supermarkten in Nederland. Bovendien zijn ze allebei lid van inkooporganisatie Superunie en zullen dat blijven, zo gaven ze maandag aan.

Het zijn allebei coöperaties die voornamelijk bestaan uit zelfstandige ondernemers. Zij moeten instemmen met de voorgenomen fusie, evenals mededingingsautoriteit ACM. In het scenario dat nu voorligt, bestaat Plus straks voor een kwart uit eigen vestigingen, de rest is franchise.

Albert Heijn en Jumbo zijn nog altijd een stuk groter

Plannen voor het samengaan van de bedrijven ontstonden vorig jaar zomer. Hoe de organisaties precies nader tot elkaar kwamen, wilden de supermarkten niet vertellen, maar het is niet toevallig dat de fusie rondkomt in coronatijd.

Flitsbezorgers

De belangstelling voor online boodschappen bestellen en die laten thuisbezorgen is enorm gegroeid. Bovendien voelen supermarkten de concurrentie van de flitsbezorgers die beloven boodschappen binnen tien tot vijftien minuten te bezorgen.

Digitaal is de strijd om de gunst van de consument een nieuwe ronde ingegaan. Een belangrijk deel van de vergroting van het marktaandeel van supermarktbedrijven komt in de nabije toekomst uit de uitbreiding van de online aanwezigheid.

Het is geen toeval dat de supermarktfusie rondkomt in coronatijd

Schaalvergroting is daardoor nog belangrijker geworden. Dat merkten ook Albert Heijn en Jumbo. Zij konden in de pandemie de online groei amper bijhouden. Ze investeren daarom fors in extra distributiecentra en de digitalisering ervan.

Blijven groeien

Wil je blijven groeien, dan moet je daarin meegaan, stelt Dirk Mulder, sectoranalist retail bij ING. „Er is een drietal belangrijke ontwikkelingen gaande. De verschuiving naar digitaal winkelen, het distributieproces: hoe krijg ik boodschappen zo snel mogelijk bij de klant, en het toenemende belang van duurzaamheid. Daarin meegaan, vergt miljoeneninvesteringen. Wil je die kunnen opbrengen, dan moet je samenwerken.”

Een supermarkt die de strijd niet aan wilde gaan, was Deen. Het familiebedrijf zag het niet zitten tientallen miljoenen te investeren in mechanisatie van distributiecentra en in de onlinetak. Deen maakte begin dit jaar bekend tachtig winkels te verkopen. Daarvan gaan er 39 naar Albert Heijn, 22 naar Vomar en 19 naar DekaMarkt.

Het samengaan van Plus en Coop moet de bedrijven een kostenbesparing van ongeveer 50 miljoen euro opleveren. Die kan onder meer komen uit het samenvoegen van functies op het nieuwe hoofdkantoor in Utrecht en door besparing op advertentiekosten.

Bovendien heeft fusiebedrijf Plus straks 550 vestigingen, ongeveer 30 minder dan nu. Op sommige plekken overlappen de zogeheten klantgebieden van de supermarkten, waardoor er vestigingen worden gesloten.

Voor het ombouwen van de Coop-winkels naar de Plus-formule trekken de bedrijven drie jaar uit. Ze verwachten dat daarmee begin 2022 begonnen kan worden, na goedkeuring van de leden en toezichthouder.