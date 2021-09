Frans modehuis Dior verbindt zich aan voetbalclub PSG

Modehuis Dior heeft een tweejarige overeenkomst gesloten met voetbalclub Paris Saint-Germain. Het is voor het eerst dat het Franse modehuis zich aan een sportclub verbindt. Kim Jones, artistic director van de mannencollectie, ontwierp een casual en een formele lijn voor de voetballers en de begeleidingsstaf van de club.

De afgelopen seizoenen kleedde het Duitse merk Hugo Boss de sterren van PSG. Die samenwerking komt met de Dior-deal ten einde. In het afgelopen seizoen baarde de club ook al opzien door een andere grote kledingsponsor aan zich te binden. Air Jordan, het merk van de voormalige basketballer Michael Jordan en eigendom van Nike, verzorgt de aankleding op het veld - van shirtjes tot trainingspakken en alles ertussen.

Paris Saint-Germain timmert niet alleen buiten het veld aan de weg. Het versterkte de spelersgroep tijdens de afgelopen transferzomer met enkele wereldsterren. In augustus legde het Lionel Messi, meervoudig wereldvoetballer van het jaar, voor twee jaar vast. Eerder deze zomer verbonden ook Sergio Ramos van Real Madrid en Georginio Wijnaldum van Liverpool zich aan de Franse grootmacht.

Nadat PSG tien jaar geleden werd overgenomen door het bedrijf Qatar Sports Investment, waarvan voorzitter Nasser Al-Khelaifi eigenaar is, is de club bezig aan een enorme opmars. Het werd sindsdien zeven keer kampioen van Frankrijk en bereikte in 2020 de finale van de Champions League. Al-Khelaifi is ook lid van het uitvoerend comité van de UEFA en voorzitter van de beIN Sports, een grote sportzender in het Midden-Oosten en Azië en partner van de UEFA.

De voetbalclub presenteert de ‘samenwerking’ met Dior online: